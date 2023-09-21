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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины

Потери противника на Донецком направлении составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Смерч».

Министерство обороны Российской Федерации 20 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Веселое и Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Смерч».

На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отраженно три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Также, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Чаривное Запорожской области. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской и штурмовой авиации и огнём артиллерии отражено две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении населённого пункта Приютное Запорожской области. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое Луганской Народной Республики. Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 «Avenger» производства США. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20. Также, в районе населённого пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожено четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.

Кроме того, поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины.

На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражён украинский истребитель МиГ-29.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнём из стрелкового оружия за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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