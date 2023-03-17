Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Нововодяное ЛНР сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 16 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Павловка Донецкой Народной Республики, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186-ти районах.

В районе населённого пункта Камышевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».

Также в районе населённого пункта Константиновка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

В районе населённого пункта Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Григоровка Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики, Малая Кардашинка, Алешки Херсонской области».

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