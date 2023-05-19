Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Славянск ДНР сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины

Общие потери противника на Донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 18 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «сегодня в течение ночи Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника.

Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области. В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно- разведывательных групп. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Площанка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.

В районе населённого пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «AN/TPQ-37».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Пологи, Романовское Запорожской области, Горловка, Пески, Благодатное, Володино Донецкой Народной Республики, Николаевка, Нововодяное и Кременная Луганской Народной Республики».

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