Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 4 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля. Кроме того, в районе населённого пункта Шийковка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

В районах населённых пунктов Купянск и Липцы Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка и северо-западнее Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В районах населённых пунктов Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено две противокорабельные ракеты «Нептун», управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Град».

Кроме того, за сутки уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Васильевка, Кропивницкое, Пески Донецкой Народной Республики, Вербовое, Мирное, Ульяновка, Ильченково, Пологи Запорожской области, Краснореченское, Белогоровка Луганской Народной Республики, Великий Выселок Харьковской области».

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