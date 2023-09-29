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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Торецкое ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины

На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 28 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Первомайское и юго-западнее населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино и северо-западнее населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 105 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, севернее населённого пункта Приютное Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, беспилотными летательными аппаратами Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области поражён 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины.

В районе населённого пункта Федоровка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Торецкое Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Самойловка и Новое Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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