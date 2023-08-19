Истребительной авиацией ВКС России в районе н.п. Веролюбовка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины

Министерство обороны Российской Федерации 18 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «на Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки успешно отражено три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка ДНР. Потери противника составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, в районах населённых пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака противника в районе населённого пункта Никольское ДНР, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. В результате боев за сутки уничтожены до 210 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений «Западной» группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населённых пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области. Также, в районе населённого пункта Каменки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населённого пункта Работино Запорожской области отражено две атаки противника, а также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица L119 производства Великобритании.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области сбит украинский самолёт Су-25.

Кроме того, уничтожено двадцать шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхняя Дуванка, Кременная, Приволье, Лисичанск ЛНР, Берестовое, Красная Гора, Володино, Орлинское ДНР, Любимовка, Работино и Токмак Запорожской области».

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