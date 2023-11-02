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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 09:00

Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбито два самолёта Су-27 воздушных сил Украины

Потери противника на Купянском направлении составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, в районах населенных пунктов Волочанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 2 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, в районах населённых пунктов Волочанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петровское Луганской Народной Республики и Серебрянского Лесничества. Также, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ. Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. В результате боевых действий уничтожены до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 129-ти районах. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения.

Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолта Су-27 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнём из стрелкового оружия перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также управляемая авиационная бомба «JDAM». Кроме того, уничтожено 48 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лозовая, Ольшана Харьковской области, Волноваха, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Новое, Очеретоватое, Тарасовка Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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