IT-ипотеку в России продлили до 2030 года, но на новых условиях

«С учётом продления программы до 2030 года приобрести жильё по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», — отметил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург», - говорится в сообщении. Уточняется, что продление программы на новых условиях планируется с августа 2024 года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях - до 9 млн рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счт банковских и региональных программ.

Для получения кредита к среднему уровню дохода специалиста установлены следующие требования: в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей, а в остальных городах и населённых пунктах — от 90 тысяч рублей в месяц.

Как пишут iz.ru, накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров сообщила, что регулятор фиксирует сокращение спроса на ипотеку в июле. По её словам, в июне был пик заявок по льготной ипотеке: заёмщики ожидали окончания её действия и «торопились запрыгнуть в последний вагон». Кроме того, она отметила, что ставки по ипотечному кредитованию в России начнут снижаться по мере замедления инфляции.