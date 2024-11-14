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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 14:00

IT-компании — лидеры по объёму спроса на специалистов в области ИИ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в ноябре 2024 года изучил 6000 вакансий, содержащих требования к наличию знаний, навыков и/или опыта работы с искусственным интеллектом.

Эксперты сервиса пришли к выводу, что за последний год количество вакансий для специалистов, обладающих опытом работы с нейронными сетями и/или навыками машинного обучения, увеличилось в 3 раза (данные по всей России). Компании активно интегрируют искусственный интеллект в свои бизнес-процессы, применяя его для решения разнообразных задач — от разработки рекомендательных технологий до создания контента.

Чаще всего подобные специалисты требуются в IT-компаниях, а также сетевом ритейле и маркетплейсах.

Топ-3 компаний, наиболее часто размещающих вакансии для специалистов с опытом работы и/или обучения ИИ (в порядке убывания количества вакансий):

• Информационные технологии (больше всего вакансий по итогам октября 2024);

• Сетевой ритейл и маркетплейсы;

• Банки, финансы.

Какие города являются самыми активными в сфере найма специалистов по работе с нейронными сетями?

Как и ожидалось, первое место занимает Москва, за ней следует Санкт-Петербург. На третьем месте оказался Новосибирск.

Топ-5 городов с наиболее высоким числом вакансий для специалистов с опытом работы с ИИ и/или машинного обучения (в порядке убывания количества вакансий):

• Москва (больше всего вакансий по итогам октября 2024);

• Санкт-Петербург;

• Новосибирск;

• Екатеринбург;

• Казань.

Топ-5 вузов, которые наиболее востребованы в сфере ИИ

Работодатели, которые уже внедрили или активно внедряют искусственный интеллект, при найме чаще отдают предпочтение выпускникам следующих вузов: МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и Иннополиса. Что не удивительно, ведь эти учебные заведения входят в топ-7 рейтинга «SuperJob» по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере IT.

Топ-5 вузов, чьих выпускников предпочитают компании в сфере ИИ (в порядке убывания количества упоминаний в вакансиях):

• МФТИ (лидер по числу упоминаний, вуз занимает первое место в рейтинге «SuperJob»)

• МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ;

• Иннополис;

• МГТУ им. Н.Э. Баумана и Университет ИТМО;

• СПбГУ, МИФИ и НИУ МАИ.

Наиболее востребованные профессии в сфере ИИ

Чаще всего знание нейронных сетей работодатели ждут от разработчиков. В числе наиболее востребованных языков программирования — Python, Java, C++.

На втором месте находятся аналитики, лидирующая позиция принадлежит Data Scientist. Далее следуют ML-инженеры. Кроме того, специалисты с опытом работы с ИИ востребованы в области дизайна, продаж и маркетинга.

Топ-7 профессий для специалистов с опытом работы с нейросетями и/или машинного обучения (в порядке убывания количества вакансий):

• Программист (больше всего вакансий по итогам октября 2024) — Python, Java, C++;

• Аналитик — Data Scientist, системный аналитик, бизнес-аналитик;

• ML-инженер;

• Project-менеджер;

• UI/UX-дизайнер;

• Менеджер по продажам;

• Графический дизайнер;

• Менеджер по маркетингу.

Сколько стоят навыки работы с ИИ

Программисты и исследователи данных с опытом машинного обучения зарабатывают больше. Так, медианная зарплата разработчика на Python в IT-компаниях составляет 280 тысяч рублей в месяц, а средний заработок программиста с опытом машинного обучения — 370 тысяч рублей. Data Scientist с опытом machine learning зарабатывает в среднем 300 тысяч рублей, медиана по рынку труда — 270 тысяч рублей.

По позициям, предполагающим применение нейросетей в работе, средние зарплатные предложения ниже, чем для специалистов, работающих без использования нейросетей. Работодатели уверены, что использование нейронных сетей серьезно облегчает труд таких работников и снижает временные затраты на рутинные операции, а потому не готовы платить больше.

Доля вакансий с удалённым режимом работы

В целом по России доля вакансий с удалённым режимом работы невелика и составляет от 6 до 8%. Традиционно в сфере информационных технологий эта доля намного выше: сегодня она составляет 25-27%. А для специалистов, имеющих опыт работы с нейросетями, каждая третья вакансия предлагает дистанционный формат работы.

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