29.09.25 14:00

IT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий

Самой престижной россияне считают профессию программиста. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (21% голосов опрошенных). На втором месте со значительным отрывом от лидера — врачи (9%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем — военнослужащие (8%).

Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвёртую строку, набрав по 6% голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (5%).

7% считают престижной любую профессию. 2% уверены, что говорить о престиже той или иной специальности некорректно: «Уважения ни к кому нет. Где большие деньги — там криминал».

Мужчины значительно чаще женщин называют престижными профессии военных (12% против 4% соответственно), ИТР и рабочих (по 8 и 4%). Женщины, в свою очередь, чаще склоняются к мнению о престиже работы врачей (10% против 8% среди мужчин), учителей и финансистов (по 3 и 1%).

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного 2 года назад, укрепить свои позиции в рейтинге престижных профессий удалось военнослужащим и квалифицированным рабочим (плюс по 4 процентных пункта), а также программистам (+3 п.п.).

Время проведения опроса: 11—18 сентября 2025 года.

