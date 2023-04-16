ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru

С начала года российские компании, работающие в сфере «ИТ, телеком», разместили на hh.ru более 192000 вакансий. Аналитики hh.ru рассказали о наиболее ярких трендах первого квартала 2023 года

С начала года российские компании, работающие в сфере «ИТ, телеком», разместили на hh.ru более 192000 вакансий. Аналитики hh.ru рассказали о наиболее ярких трендах первого квартала 2023 года

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Анализ динамики вакансий с начала 2023 года показывает, что российские работодатели из ИТ-сферы продолжают искать и нанимать специалистов, но всё же восстановление ИТ-отрасли не завершено. В целом сейчас число ИТ-вакансий в России меньше лишь на 1% относительно показателей марта 2022 года.

- Россияне, ищущие работу в ИТ-индустрии при этом, демонстрируют небывалую активность. На протяжение почти всего 2022 года ИТ-специалистами были лидерами по числу новых резюме и откликам на вакансии. Только с начала 2023 года россияне обновили и разместили на hh.ru более 340000 резюме, связанных с ИТ-сферой.

- Подобная активность ИТ-специалистов всех уровней породила высокую конкуренцию в отрасли. На данный момент на одну вакансию в ИТ-сфере могут откликаться до 7 человек. Такой уровень особенно характерен для крупных городов таких как Петербург, Москва, Екатеринбург и другие. В регионах СЗФО средний уровень конкуренции среди ИТ-специалистов держится на уровне 5-6 человек.

- Диапазон зарплат в ИТ-вакансиях в России на данный момент от 44 800 до 137 900 рублей. Компании, ищущие ИТ-специалистов, продолжают повышать предлагаемые зарплаты хотя уже не так активно, как это было в 2021 году. Так, по сравнению с весной 2021 года медианные зарплаты для ИТ-специалистов в вакансиях выросли на 15000 рублей до 69000. Соискатели в ИТ-сфере тоже нарастили зарплатные запросы: рост ожиданий по сравнению с 2021 годом составляет более 28000 до 94600 рублей в целом по стране.

- ИТ-сфера остаётся примером гибкости и открытости для соискателей разного гендера и возраста: 35% соискателей в ИТ-отрасли России – женщины, причёем по сравнению с началом 2022 года число женщин-соискательниц в ИТ-секторе страны выросло на 8%.

КТО ИЩЕТ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Среди компаний-конкурентов за персонал много представителей не только ИТ-индустрии, но и работодателей из других отраслей, которые нанимают кандидатов с таким же портретом и скиллами (ритейл, банки, производство, сфера услуг, HoReCa и т. д.). В связи с этим, конкуренция за кадры достаточно разнообразна. Лидерами в целом по России по числу вакансий, связанных с ИТ-сферой в начале текущего года, стали: «Яндекс Крауд», «СБЕР», «Тинькофф», Группа компаний «Иннотех», «МТС», «Газпром нефть», «Ozon», «Ростелеком», «VK», розничная сеть «МАГНИТ», «IBS», ИК «СИБИНТЕК», «ЛАНИТ», «Лига Цифровой Экономики», «Первый Бит», «Совкомбанк Технологии», «Банк ВТБ», «ПСБ» (Промсвязьбанк) и «Газпромбанк».

Географически спрос на ИТ-специалистов достаточно разнообразен. Так, лидер по спросу на ИТ-работников традиционно Москва (более 40% новых ИТ-вакансий начала года), на втором месте – Петербург (12% вакансий), на третьем – Свердловская область (3%), на четвёртом – Татарстан и Новосибирская область (по 2,8%), на пятом – Краснодарский край (2,6%).

На регионы СЗФО всего приходится более 25000 ИТ-вакансий или каждая десятая вакансия в ИТ-сфере страны. По сравнению с прошлым годом спрос на ИТ-специалистов у работодателей Северо-Западного федерального округа уменьшился лишь на 8%.

КАКИЕ ПРОФЕССИИ ВЫБИРАЮТ РОССИЯНЕ В ИТ-СФЕРЕ

Аналитика с начала года показывает, что в России каждый третий соискатель в ИТ-сфере сейчас – junior, то есть начинающий специалист. Ещё 17% соискателей указывают в информации о себе, что имеют опыт работы до 3 лет.

В разрезе специализаций наиболее популярными у россиян остаются профессии руководителя\куратора ИТ-проекта (18% соискателей с начала года указали это в резюме), а также программиста и разработчика (17% резюме). Также россияне ищут работу в качестве аналитиков в ИТ, дизайнеров и специалистов техподдержки (наглядно на диаграмме 1).

ИТ-сфера за год пополнилась новыми соискательницами: за год число резюме от женщин в данной индустрии выросло с 27% до 35%. Интересно, что карьера в ИТ-секторе, как правило, интересует соискателей, уже имеющих высшее образование: каждое второе резюме, разместили россияне, имеющие диплом вуза. При этом каждое десятое резюме размещено соискателями, за плечами которых есть только средне-специальное образование.

При этом недавний опрос hh.ru проведенный во всех федеральных округах России показал, что 81% опрошенных россиян планируют в этом году менять работу. Из них почти половина (39%) хотят уйти в ИТ-сферу. Причём в ИТ хочет уйти каждый второй соискатель-мужчина и каждая третья соискательница-женщина. Наибольшая доля тех, кто хочет покорять ИТ зафиксирована среди специалистов среднего возраста от 23 до 34 лет (48% опрошенных). При этом соискатели зрелого возраста (45 лет и старше) также заинтересованы в такой карьере: 23% опрошенных хотят перейти в новую для них ИТ-индустрию.

Как правило, карьера в ИТ интересуют представителей сферы стратегии, инвестиций и консалтинга (59% работников этих сфер заявили, что будут менять профессию и отрасль в этом году). На втором месте по численности планируемых переходов оказались маркетологи (53%), на третьем – работники сферы финансов и бухгалтерии (41%). Меньше других сморят в сторону ИТ-карьеры работники транспортной сферы (лишь 8%).

«Подобные карьерные планы тысяч россиян вполне понятны. По нашим данным, 70% россиян считают, что работа в сфере информационных технологий является самой престижной, перспективной, востребованной и стабильной в России. На втором месте с большим отрывом стоит карьера в сфере строительства (за неё проголосовали лишь 24% соискателей).

Подобная логика легко объясняется: россияне всё ещё главным фактором, определяющим выбор профессии и работодателя, называют высокий уровень зарплаты. Этот же фактор является основным при смене работодателя – россияне ищут в первую очередь хорошо оплачиваемую работу. Об этом нам заявляют в 66% случаев в ходе опросов hh.ru. При этом на втором месте по востребованности стоит потребность в карьерном росте и личностном развитии. В данном случае россияне верят, что ИТ-сфера может дать им такие возможности. И в целом индустрия пока что отвечает запросам соискателей. ИТ-сектор находится на втором месте по уровню предлагаемых зарплат после сферы добычи сырья», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАВЫКИ

Совместный опрос hh.ru и консалтингового агентства «Яков и партнёры» показал, что сегодня почти все (96%) соискатели в России обучаются и развивают свои навыки, а 36% уделяют этому несколько месяцев в год. С точки зрения подходов, двое из трёх респондентов заявили о том, что занимаются саморазвитием, 61% получают тот или иной вид обучения на рабочем месте, более половины (55%) заявили, что обучаются онлайн.

Несмотря на довольно большой объём обучения, о котором заявляют соискатели, они также признают, что им не хватает продвинутых знаний в сфере цифровых и продвинутых технологий. Об уверенном владении такими темами как искусственный интеллект, робототехника, гибкие методы разработки и программирование заявили всего 13% респондентов (наглядно на диаграмме 2).

Прицельное исследование ИТ-рынка с начала года показывает, что среди наиболее популярных профессиональных навыков соискатели указывают: знание SQL (указан в каждом десятом резюме ИТ-специалиста в России), Git (10,6%), английский язык (10%), Adobe Photoshop (9%), Python (7%), HTML 5 (6%), Atlassian Jira (6%), JavaScript (6%), CSS (5,2%).

В топ надпрофессиональных или «мягких» навыков, наиболее часто встречающихся в резюме ИТ-соискателей вошли работа в команде (16%), организаторские навыки (12%), ведение переговоров (10%), деловое общение (6%), креативность (4%).

Интересно, что в целом на рынке труда работодатели, судя по итогам опроса hh.ru, больше соискателей ценят коммуникативность и навык решения проблем. У соискателей навык адаптивности в списке приоритетных навыков занимает 8-е место, в то время как у работодателей этот навык находится в топ-5.

ЗАРПЛАТЫ

По сведениям сервиса hh.ru «Люди в цифрах», информацию для которого предоставляют сами работодатели, медианная предлагаемая заработная плата российского ИТ-специалиста в начале 2023 года укладывается в диапазон от 44 828 до 137 931. Медианная зарплата разработчиков в целом по стране сейчас на уровне 150000 рублей, зарплата тестировщиков может доходить до 80000 рублей, аналитиков — до 100000 рублей.

При этом зарплатные ожидания соискателей разняться. Так, 56% ИТ-соискателей запрашивают доход до 80000 рублей, ещё треть (27%) хотят зарабатывать не менее 175000. Запросы каждого десятого ИТ-специалиста в России доходят до 260000 рублей, 4% соискателей ожидают доход до 350000 и 2% - до 435000 рублей.