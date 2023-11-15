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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.23 12:00

ИТ-сфера в 2024 году: кем стать, чтобы стать востребованным и высокооплачиваемым специалистом в будущем

Интерес к ИТ-сфере понятен: деньги, статус, интересная и востребованная работа. Но так ли просто в неё попасть? Эксперты hh.ru объясняеют, кому, куда и зачем идти учиться в этой сфере, а также какие ИТ-специалисты будут на пике востребованности в 2024 году.

За последние пять лет российские вузы выпустили около 220 тысяч ИТ-специалистов. Число школьников, идущих на эти специальности, растёт год от года. При этом работодатели продолжают жаловаться на нехватку компетентных сотрудников. Между тем уровень конкуренции среди айтишников планомерно растет: за два года конкуренция среди ИТ выросла с 4 до 9 резюме на вакансию.

Что должен помнить ИТ-специалист

  • ИТ — сфера, требующая безоговорочной вовлечённости в работу. Высокие зарплаты в отрасли соразмерны приложенным усилиям.
  • Цифровые технологии постоянно меняются: придётся отслеживать изменения и учиться новому
  • Начинающим, и опытным айтишникам будут попадаться нестандартные задачи. А решать их придётся быстро и качественно.

В ИТ легко много зарабатывать: так ли это?

Многие считают, что в ИТ получать шестизначные зарплаты может даже новичок. Денег в этой сфере действительно много, но платят их далеко не просто так. Путь от стажёра до младшего специалиста составляет в среднем 1−2 года. В ИТ принято делить специалистов по трём основным категориям: джуниор, мидл и сеньор. Зарплата специалиста напрямую зависит от категории.

  • Стажёр. Специалист без опыта на старте карьеры. Чаще всего такие специалисты всему учатся у старших коллег, чтобы быстро освоить базовые компетенции и вырасти до джуниора.
  • Джуниор. Начинающий айтишник. Обычно хорошо знаком с теорией, владеет языком программирования и может писать на нём код для простых задач. Джуниор может зарабатывать от 20000 до 50000 ₽, но не все компании готовы брать новичков.
  • Мидл. Айтишник среднего звена, способный самостоятельно работать с типовыми задачами и разбираться с нестандартными в команде. Такие специалисты зарабатывают уже от 100000 ₽ до 300000 ₽ и отвечают за результаты сами. Таких сотрудников ищут чаще всего.
  • Сеньор. Компетентный специалист, умеющий работать с разноплановыми задачами, контролировать работу младших коллег, способный выходить на этап управления, планирования и создания архитектуры проекта. Айтишник уровня сеньор может зарабатывать от 250000 ₽ и выше. За таких специалистов идёт борьба на рынке. Сеньор может вырасти в техлида (Tech Lead), тимлида (Team Lead), проджект-менеджера (Project Manager) и ИТ-архитектора.

Дисциплина. Терпение. Трудолюбие

Начинающему ИТ-специалисту нужно обладать дисциплиной, терпением и трудолюбием.

  • Дисциплина подразумевает чёткое осознание своего места в иерархии компании, особенно для джуниоров. Она важна для удалённой работы, да и в офисе в ИТ-компаниях не принято стоять «над душой». Постоянно учиться новому без дисциплины тоже никак.
  • Второе необходимое качество — терпение. Только планомерная работа поможет вырасти в профессии. Рост до мидла занимает примерно два года, а до сеньора — не менее четырёх лет.
  • Третий важный навык — трудолюбие и вовлечённость. В ИТ важно, чтобы нравилась сама работа. Айтишник, которому важны только деньги и успех, очень скоро возненавидит свою работу, выгорит сам и подведёт коллег.

Где учиться на айтишника?

Качественное образование в ИТ построено на практике. Во многих вакансиях есть пункт «высшее образование», но на собеседовании обычно смотрят не на цвет диплома, а на практический опыт и навыки.

  • Вузы и онлайн-школы. Современная система высшего образования практически не выпускает ИТ-специалистов. Выпускник технического вуза, не работавший по специальности в студенческие годы — это стажёр, но ещё не джуниор. Программы вузов не всегда соответствуют стандартам работы, а запросы рынка труда часто оторваны от предложения сферы образования. Исключение — ведущие учебные заведения.
  • Онлайн-курсы. Многие желающие стать ИТ-специалистами идут на онлайн-курсы продолжительностью в 2−3 месяца с обещанием трудоустройства. Но получается это не у всех. Из-за сжатых сроков обучения многие онлайн-платформы лишают учеников не только теоретической базы, но и полноценной наработки практики. От реальных кейсов такая учёба обычно далека.
  • Лекции практиков. Реальный способ погрузиться в ИТ — самообразование. Лекции экспертов в Сети зачастую полезнее профильного высшего образования. Лучше начать с ресурсов опытных практиков, которые открыто делятся накопленной за долгие годы работы информацией. Кроме Ютуба, есть и российские бесплатные ресурсы: проект «Открытое образование», «Лекториум», «Академика» и другие.

Как выбрать учебное заведение?

Вуз или онлайн-школу тоже можно выбрать с умом. Стоит обращать внимание на три основных критерия:

  • Лекции должны читать практики, которые смогут научить реальному решению задач.
  • И онлайн-, и офлайн-курсы должны быть узкоспециализированы. Если платформа предлагает вам всё и сразу, она не даст ничего. Нужно внимательно изучать программы курсов, их цели и предлагаемые способы достижения.
  • Учебная организация или курс должны давать выполнимые обещания. Образование в сфере ИТ — долгий и энергозатратный процесс, остальное — либо маркетинговый ход, либо откровенный обман.

Какие ИТ-специальности будут востребованы в 2024 году?

В ИТ и смежных сферах денежных профессий много. Кратко разберём некоторые специальности, востребованные на российском рынке.

Профессия

Компетенции

Образование

Востребованность на рынке

Зарплата

Программист 1С

доскональное знание платформы 1С

не имеет значения — важна способность решать конкретные задачи

фантастическая — программистов 1С не хватает катастрофически, нужны специалисты от мидла до техлида

от 250 000 до 450 000 ₽ на уровне сеньора

Специалист по бизнес-анализу и «Битрикс 24»

знание бизнес-анализа и бизнес-процессов

коммуникативные навыки

знание нотаций

свободное владение системой цифрового менеджмента «Битрикс 24»

как и у программиста 1С

высокая — западные аналоги системы ушли с рынка

от 200 000 до 300 000 ₽ на уровне сеньора

Аналитик-консультант 1С

умение общаться с другими сотрудниками (главным бухгалтером, начальником склада)

уверенное знание софта

навыки тьютора для обучения пользователей

знание основ тестирования

желательно экономическое

высокая

от 250 000 до 400 000 ₽ на уровне сеньора

Data Scientist — специалист по машинному обучению

глубочайшее знание математики

знание принципов методологии машинного обучения

высшее математическое

высокая

от 200 000 ₽ «до бесконечности» на уровне сеньора

 

А нужно ли вообще идти в ИТ?

Спрос на ИТ-специалистов зашкаливает, но чем активнее растёт сфера ИТ, тем больше в ней людей, пришедших в погоне за деньгами и на волне всеобщего ажиотажа. А человек совсем без склонностей к ИТ вряд ли станет профессионалом.

Также выбор одной профессии по принципу её популярности создаёт кадровый дефицит в других. В 90-е каждый второй выпускник хотел быть юристом, в 2000-е — менеджером, а в 2020-е наступила эра айтишников. При этом катастрофически не хватает квалифицированных рабочих, слесарей, технологов, конструкторов, поваров, сотрудников ресторанов, представителей сферы туризма.

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