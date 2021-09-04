ИТ-специалистам нужен знающий сферу вежливый рекрутёр, а HR-cпециалистам переводчик «с айтишного на русский» - исследование Lucky Hunter и hh.ru

Международная ИТ-рекрутинговая компания Lucky Hunter при поддержке крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование рынка ИТ и выяснили, как рекрутинговые процессы влияют на привлекательность вакансии и что приоритетно для ИТ-работников при выборе работодателя.

Опрос более 1000 ИТ-специалистов показал, что 80% респондентов обращают внимание на то, как составлено письмо рекрутера. Так, для каждого второго (68%) важна детальная информация о вакансии: кроме стандартных - названия компании, зарплаты и ключевых задач - кандидатам интересна информация о проекте, куда их приглашают, данные о стеке технологий и бонусах. При этом для 43% кандидатов отсутствие данных о зарплате серьёзный повод отказаться от вакансии.

По мнению экспертов Lucky Hunter, компаниям, ищущим ИТ-специалистов стоит обратить особое внимание на момент общения рекрутера с кандидатом. Так, треть респондентов признались, что они обращают внимание на манеру общения рекрутера: всем приятна вежливость и дружелюбие со стороны специалиста по найму, а для 28% опрошенных значимым является то, насколько внимательно рекрутер предварительно изучил их портфолио.

Интересны и данные о том, какие каналы связи с рекрутерами наиболее удобны для ИТ-работников: 56% самым удобным каналом коммуникации назвали мессенджеры, за общение по email «проголосовали» 26% ИT-специалистов. Самым неудобным способом связи с соискателями в 40% случае респонденты назвали телефон. На вторую строчку анти-лидеров попали социальные сети («ВКонтакте» и «Facebook»).

Количество этапов собеседования тоже крайне важно. Так, 61% назвали 2–3 этапа наиболее приемлемым числом собеседований, еще 28% предпочитают общаться не более 1 раза и лишь 10% респондентов из ИТ-сферы заявили, что им неважно, сколько этапов отбора организовано в компании потенциального работодателя (подробнее в диаграммах).

«Опрос подтвердил мнение о том, что тестовые задания для всех кандидатов и тем более для ИТ нужно далеко не всегда. Так, 38% респондентов готовы выполнить тестовое, если позиция очень привлекательна. 29% согласятся на выполнение задачи, если это не займёт много времени, 13% вообще считают это пережитком и лишь 16% ИT-специалистов спокойно относятся к выполнению тестового при поиске работы. Здесь нужно понимать, что ИТ рынок сильно изменился и продолжает трансформироваться, и сегодня наличие тестового задания скорее отпугнет кандидата. Поэтому если компания или рекрутер не уверены на 100% в крутости своей вакансии, мы не рекомендуем включать тестовое задание в этапы отбора, чтобы не потерять реальных кандидатов. Важным трендом ИТ-рынка остаётся «удалёнка» и сейчас при выборе между двумя равнозначными по сумме зарплаты предложениями о работе, 34% ИT-респондентов скорее предпочтут вакансию с удаленным форматом. Ещё 29% будут отталкиваться от команды, с которой кандидату предстоит взаимодействовать на новом месте работы», - комментирует Татьяна Мельничук, основательница Lucky Hunter.

С другой стороны интересно, что сами ИТ-рекрутеры сталкиваются также с немалым объёмом проблем при поиске кандидатов на ИТ-вакансию. Согласно исследованию hh.ru, каждый третий HR-специалист мечтает о «переводчике с языка айтишников» (и наоборот), чтобы проще было общаться с кандидатами. Самое сложное в найме ИТ-специалистов — поиск кандидатов, а также оценка их навыков: так считают 36% рекрутеров. Каждому пятому рекрутеру трудно понять мотивацию ИТ-специалистов при выборе вакансии, а 17% просто тяжело с общаться с такими кандидатами.

«Мы понимаем, что ИТ-сфера одна из самых специфичных и довольно сильно отличается от остального рынка труда. Наши исследования показывают, что большинство опрошенных (76%) ИТ-рекрутеров считают, что рынок в этой сфере «перегрет», а зарплатные ожидания кандидатов очень завышены. На рынке не хватает квалифицированных специалистов, полагают 52% респондентов, ещё 44% отмечают высокую конкуренцию со стороны работодателей. Более половины опрошенных рекрутёров говорят, что хорошо знакомы с особенностями специальностей, для которых подбирают кандидатов. При этом 39% признаются, что для оценки технических навыков им нужно привлекать специалистов, а каждый десятый считает, что ему не хватает знаний для найма ИТ-работников. Только каждый пятый может самостоятельно оценить, обладает ли кандидат заявленными техническими навыками. Около 40% говорят, что им не хватает автоматизированного инструмента для оценки навыков кандидатов, что вполне вероятно может касаться и других сфер рынка труда. В заключении добавлю, что ИТ – очень дефицитные специалисты, отсюда наём и удержание ускоряются и усложняются. Мы наблюдаем, что ИТ-компании и компании из других отраслей, имеющие большие ИТ-подразделения, уделяют серьёзное внимание развитию своего бренда работодателя на целевые аудитории разработчиков, технологичности HR-сервисов для сотрудников и демократичной корпоративной культуре», - добавляет Юлия Сахарова, руководитель hh.ru по СЗФО.