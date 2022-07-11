IT-специалисты и медики Мурманской области договорились работать в единой цифровой команде

В Мурманской области планируют создать Центр компетенций для координации мероприятий по цифровой трансформации здравоохранения. Такое предложение прозвучало на стратегической сессии «Цифровая прокачка» в Мурманске. В ней участвовали руководители и IT-специалисты медицинских учреждений, представители крупных IT-компаний, руководители медицинских информационно-аналитических центров ряда регионов.

«Цифре» не хватает понимания отрасли «здрава» - она очень специфична и сложна, а в здравоохранении не всегда хватает практических знаний в сфере IT, в части организации процесса. Поэтому, мне кажется, что у нашей совместной работы может быть хороший синергетический эффект», - прокомментировала заместитель губернатора - министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Участниками в процессе командной работы были отобраны 6 наиболее значимых проблем в сфере цифровизации здравоохранения и подготовлены проекты, предлагающие варианты их решения.

Один из проектов предусматривает создание регионального центра компетенций для координации мероприятий по цифровой трансформации здравоохранения. По версии авторов проекта он может стать своего рода аккумулятором компетентных кадров, инициатив, работ, методологической и технической поддержки цифровизации всего регионального здравоохранения.

В настоящее время медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) входит в состав Мурманской областной больницы. Специалисты МИАЦ выполняют широкий круг задач: техническое обслуживание инфраструктуры, формирование медицинской статистической информации, сопровождение и развитием региональных информационных систем. К ним добавится экспертная оценка происходящих процессов, выработка предложений по их совершенствованию, методологическое сопровождение проектов информатизации в здравоохранении, аналитическое прогнозирование. По мнению авторов, такой подход даст максимальный эффект от использования информационных технологий.

«Все идеи, которые представлены командами хочется реализовать, потому что они нужны нашей системе здравоохранения. Хочется, чтобы врач получил удобные, комфортные условия работы, без лишней нервотрепки и заполнения бумажек, чтобы у него как можно больше времени уходило на работу с пациентом, а не на работу с многочисленными административными системами, а для пациента, конечно, самое главное — это получение своевременной качественной медицинской помощи», — сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стратегическая сессия «Цифровая прокачка» организована Министерством цифрового развития совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области и АНО «Цифровая экономика» в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и мероприятий, призванных ускорить внедрение цифровых технологий в экономику, социальную сферу, государственное и муниципальное управление.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/