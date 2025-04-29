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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 14:00

IT, технические дисциплины и медицина — топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025

Выбор колледжей и вузов — важнейший шаг на пути профессионального самоопределения. Специальности в IT — приоритетные направления для поступления после школы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2000 родителей выпускников 9 и 11 классов школ из всех округов страны.

У 55% родителей 9-классников, не планирующих учиться в 10 классе, ребёнок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Среди родителей 11-классников 67% отметили, что их дети выбирают вуз, и 7% — колледж.

Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 24% респондентов. На втором месте — инженерные специальности (14%), причем по сравнению с прошлым годом их стали выбирать чаще. На третьей строке — профессия врача (9%).

Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки собираются дети 7% респондентов, ещё столько же рассказали о том, что ребёнок планирует стать учителем, у 5% дети готовятся стать юристами.

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения IT-специальности тоже лидируют (у 22% родителей дети выбирают это направление), на втором месте по популярности — профессия медицинской сестры или фельдшера (13%), на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве (11%). В топ-5 вошли педагогика (10%) и юриспруденция (7%).

Время проведения опроса: 1—21 апреля 2025 года.

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