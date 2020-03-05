Итог очевиден – социально-экономическая стабильность региона – Сергей Дубовой

Спикер областной Думы Сергей Дубовой принял участие в заседании расширенной коллегии УФНС по Мурманской области.

Глава регионального парламента отметил, что итоги и планы работы налоговых органов значимы не только для профессионального сообщества, но и для всех жителей Мурманской области. Они напрямую связаны с успешной реализацией экономических и социальных программ, и в конечном итоге - уровнем жизни северян:

- Главный итог очевиден – социально-экономическая стабильность региона. Налоговые поступления прошлого года позволили направить средства на решение приоритетных задач нашего края. Развитие Арктического региона идет в тесной связке с задачами, обозначенными Президентом России – исполнением национальных проектов, поддержке семей с детьми. Сегодня хотелось бы выразить отдельную благодарность сотрудникам налогового ведомства за конструктивное взаимодействие в ходе работы над законопроектом, который вносит изменения в региональный закон «О транспортном налоге» в части уточнения формулировки в отношении получателей льготы – многодетных родителей. Совместная работа позволила сократить сроки подготовки и согласования законопроекта, а в итоге пошла на благо наших земляков.

Также парламентарий обратил внимание участников заседания на активную работу законодателей и налоговой службы, как на региональном, так и на федеральном уровне, над формированием благоприятного инвестиционного климата в Мурманской области.