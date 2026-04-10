Итог января и февраля 2026: по доле интуристов Мурманская область занимает первое место среди всех регионов России

По итогам двух месяцев 2026 года Мурманская область – в числе лидеров по приросту интуристов (наряду с Калининградской областью и Санкт-Петербургом): +33,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом говорят оперативные данные Росстата, которые проанализировали эксперты Центра стратегических разработок.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, по доле интуристов Мурманская область занимает первое место среди всех регионов России – 24% из всех размещенных в КСР в Мурманской области (всего 29,1 тысячи человек). Для сравнения, в целом по стране доля интуристов составляет порядка 7%.



