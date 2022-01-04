Итоги 2021-го и планы на 2022 год: результаты опроса hh.ru работодателей

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей, чтобы выяснить, как они оценивают свое положение на рынке по итогам 2021 года, а также чего ожидают от 2022. Опрос проводился с 6 по 20 декабря 2021 года среди более 300 представителей российских компаний.

Только 23% опрошенных представителей российских компаний признались, что 2021 год проходит для их компании хуже, чем 2020. Показательно, что год назад аналогичный ответ при сравнении 2020 и 2019 года дали сразу 43% работодателей.

49% считают, что 2021 год для компании проходит лучше, чем 2020, а ещё 17% не видят существенной разницы.

56% опрошенных заявили, что их компании возвращали всех своих сотрудников в офисы в 2021 году. 34% утверждают, что переводили назад с «удаленки» только часть сотрудников, а 10% не возвращались в офисы вовсе.

Сейчас в гибридном режиме («удаленка»/офис) продолжают работать 59% российских компаний. Представители большинства из них (57%) признают, что значительная часть сотрудников уже вернулась с «удаленки» и постоянно работает в офисе. 20% приняли решение вообще не возвращать работников в офисы (интересно, что с прошлого года доля таких ответов сократилась на 2%), 16% пока не определились.

Только 3% компаний назвали четкие сроки по планам отказа от дистанционной занятости: по 1% в марте-апреле, во второй половине и до конца 2022 года. Ещё 1% опрошенных намерены дождаться, когда доля вакцинированных в стране достигнет 80%.

В оценке дистанционной/гибридной занятости мнения опрошенных разделились: 25% считают, что переход негативно сказался на работе компании, еще ровно столько же придерживаются обратной точки зрения. 31% уверены, что этот фактор никак не повлиял, остальные затруднились ответить.

В каждой второй компании (51%) сообщили, что их численность персонала в 2021 году увеличилась (год назад такой ответ дали только 38%). Еще 22% опрошенных заявили о сокращении числа сотрудников, а в 25% случаев все осталось без изменений. Ожидают увеличения численности в 2022 году при этом сразу 68% компаний, а об уменьшении говорят лишь 14% опрошенных.

Больше половины компаний (55%) заявили об увеличении окладов сотрудников в 2021 году. Только у 4% компаний они снизились, а у 37% остались без изменений. Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% компаний, 27% не ожидают никаких изменений в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1% опрошенных.

Бюджет на подбор персонала в 2021 году увеличился в 43% компаний, в 36% - остался без изменений, в 11% - уменьшился. Ожидают увеличения бюджета на подбор в 2022 году 50% компаний.

Значительная доля работодателей с надеждой смотрят в 2022 год: чуть более 30% оценивают свои перспективы на рынке как позитивные, 43% - как стабильные. 1% опрошенных компаний прогнозируют 2022 как плохой год для себя.