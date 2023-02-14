Итоги 2022 года по СФР: пенсионеров меньше, средний размер пенсий больше

Число пенсионеров на учёте в Социальном фонде России (СФР) за год снизилось на 232 тысячи человек после сокращения на 970 тысяч в период пандемии. Их пенсии в среднем выросли на 14%, до 20,7 тысячи рублей. Особенность 2022 года — большой отток работающих пенсионеров.

Как пишет rbc.ru, ссылаясь на СФР, по состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учёте в Социальном фонде России (СФР, образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования) составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 232 тысячи человек, или 0,6%. Сокращение числа пенсионеров замедлилось более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом, когда оно достигло 970 тысяч человек, установив абсолютный антирекорд с начала 1990-х. Речь идёт о количестве пенсионеров, состоящих на учёте в СФР: в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.

Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. В 2020 году динамика снижения значительно ускорилась в связи с пандемией COVID-19. В 2021 году вклад избыточной смертности в отток пенсионеров составил около 200 тысяч человек, оценивал на тот момент глава ПФР Андрей Кигим.

В 2022 году основной вклад в снижение численности пенсионеров внесли получатели страховой пенсии по старости — их стало меньше на 372,3 тысячи человек. Но за счёт того, что среди получателей других категорий выплат (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество находящихся на учёте СФР россиян снизилось менее значительно.

Особенностью 2022 года стало резкое сокращение работающих пенсионеров. Их количество снизилось за год на 600 тысяч (почти на 7%) и составило 7,9 млн человек. Это минимальное значение с 2004 года, когда их насчитывалось 7,8 млн. Параллельно с этим в 2022 году увеличилось количество неработающих пенсионеров: на 369,6 тысячи (1%), до 33,8 млн человек. Это может означать, что часть работающих пенсионеров перешли в статус неработающих.

Власти раскрыли и средний размер пенсии по категориям пенсионеров. Согласно данным СФР, по итогам 2022 года темпы роста выплат превысили инфляцию (11,94%). Так, средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тысячи рублей, увеличившись на 14% относительно прошлогоднего показателя, социальной пенсии — 12,1 тысячи рублей (+18,9%), а выплат по инвалидности — 12,5 тысячи рублей (+13%). Значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Если по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 3,5 тысячи рублей в пользу неработающих, то годом позднее — уже почти 5 тысяч рублей. Увеличение разницы было вызвано внеплановой индексацией пенсий неработающих пенсионеров на 10% весной 2022 года.