Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru

В разрезе профессий самыми востребованными у бизнеса на протяжение всего 2023 года оставались разработчики и программисты (32% или более 76 тысяч вакансий), специалисты техподдержки (13% или более 31 тысячи вакансий), а также аналитики (8% или почти 20 тысяч вакансий).

Аналитики hh.ru подвели итоги 2023 года в ИТ-отрасли и выяснили, какие зарплаты сейчас предлагают востребованным специалистам, какой уровень конкуренции, а также перспективы развития.

Спрос и предложение

Согласно сервису «Люди в цифрах» hh.ru по итогам года работодатели из ИТ-отрасли разместили более 200 тыс. вакансий, связанных с ИТ-профессиями. При этом динамика вакансий по итогам года показывает, что спрос на айтишников разных специализаций достаточно стабильный и выше, чем в 2022 году, но всё равно ниже, чем соискательская активность (наглядно на графике 1).

Компаниями-лидерами по числу вакансий в ИТ-сфере по итогам 2023 года стали: «Яндекс», «МТС», «Тинькофф», «Ростелеком», «VK», «IBS», «Лига Цифровой Экономики», «Aston», ИК «СИБИНТЕК», «Первый Бит», «Совкомбанк Технологии», «ЛАНИТ», «YADRO», «Билайн», «МегаФон», «Bell Integrator», Контур», «ЭР-Телеком», «MCORE» и «INSOFT».

В топ регионов России по количеству вакансий в ИТ сфере по итогам года вошли Москва (43% от всего объёма вакансий по стране), Петербург (13%), Татарстан (3,2%), Новосибирская (3%) и Свердловская область (2,9%).

В разрезе профессий самыми востребованными у бизнеса на протяжение всего 2023 года оставались разработчики и программисты (32% или более 76 тысяч вакансий), специалисты техподдержки (13% или более 31 тысячи вакансий), а также аналитики (8% или почти 20 тысяч вакансий). Кроме того, в топ по числу вакансий и востребованности входят руководители проектов, тестировщики, сисадмины, специалисты по инфобезопасности, дизайнеры, менеджеры продукта, системные аналитики.

Программист, разработчик 32% Специалист технической поддержки 13% Аналитик 8% Руководитель проектов 6,5% Тестировщик 6% Системный администратор 5% Специалист по информационной безопасности 4% Дизайнер, художник 3% Менеджер продукта 3,2% Системный аналитик 3,1% Системный инженер 2,4% Руководитель группы разработки 2,3% DevOps-инженер 2,0% Бизнес-аналитик 1,8% Сетевой инженер 1,8%

Конкуренция

Hh.индекс или уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в ИТ вырос по сравнении с 2021 годом и по итогам 2023 года составляет 7,6 резюме на вакансию. При этом ещё два года назад уровень конкуренции в данной сфере был не выше 5 (наглядно на графике 2).

Кроме того, уровень конкуренции зависит от региона и специальности. Так, одна из самых сложных ситуаций по итогам года зафиксирована в Коми (более 30 резюме на вакансию). А вот меньше всего конкуренция среди айтишников в Северной Осетии и Мурманской области (порядка 5 резюме) (наглядно на диаграмме 1).

При этом в зависимости от опыта в профессии уровень конкуренции также меняется. Так, среди ИТ-специалистов с опытом от 3 до 6 лет уровень конкуренции по итогам года составляет порядка 3,5 резюме на вакансии. А вот среди джуниоров количество кандидатов на место в среднем доходит до 11 человек. Но количество откликов от начинающих соискателей на одну вакансию может превышать 700 откликов (наглядно на диаграмме 2).

Зарплаты

Диапазон зарплат в вакансиях ИТ-сферы в России по итогам 2023 года от 51 724₽ до 172 414₽. При этом есть ряд профессий (как управленческих, так и линейных), которые могут приносить доход намного больше. Эксперты hh.ru подготовили данные о самых высоких зарплатах ИТ-отрасли. В основе исследования – анализ более 10 миллионов вакансий, которые были размещены на hh.ru на протяжении 2023 года.

Двадцатку наиболее высокооплачиваемых специализаций в категории высшего и среднего менеджмента возглавили представители ИТ-сферы. Так, на первом месте - руководитель группы разработки: медиана предлагаемых зарплат в этих вакансиях по итогам 2023 года составила 193500 рублей (это на 36700 рублей больше, чем в 2022 году). На втором месте – директор по информационным технологиям (CIO) с медианной заработной платой в 151400 рублей (+5400 рублей к 2022 году).

Среди специализаций, которые, как правило, не подразумевают руководство большой командой, наиболее высокое вознаграждение в 2023 году работодатели предлагали DevOps-инженерам – сразу 214600 рублей. Интересно, что по сравнению с 2022 годом зарплатное предложение для этих специалистов снизилось на 7900 рублей.

На втором месте разместились дата-сайентисты с заработной платой в 202500 рублей, причём за последний год прирост составил 37500 рублей. Третье место заняли системные аналитики, которым работодатели предлагали в среднем 150900 рублей (+19300 рублей к 2022 году). Также в пятерку самых «дорогих» не руководителей вошли программисты (129900 рублей, -500 рублей к 2022 году). И в целом в топ-20 вошли сразу 9 профессий относятся к ИТ-сфере.

Профессиональная роль Медиана Предлагаемой зарплаты, руб. Разница к 2022 году, руб. DevOps-инженер 214 600 -7 900 Дата-сайентист 202 500 +37 500 Системный аналитик 150 900 +19 300 Программист, разработчик 129 900 -500 Агент по недвижимости 124 400 +13 900 Геодезист 122 700 +15 600 Брокер 121 600 +16 300 Машинист 118 400 +11 200 Главный инженер проекта 118 300 +17 300 Продуктовый аналитик 115 700 -34 300 Геолог 109 600 +9 100 BI-аналитик, аналитик данных 107 400 +12 500 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 106 400 +17 100 Бизнес-аналитик 105 200 -5 300 Прораб, мастер СМР 104 500 +12 000 Сварщик 99 500 +10 200 Менеджер продукта 99 300 -200 Тестировщик 96 900 -7 500 Курьер 96 000 +25 400 Инженер ПНР 95 800 +10 600

При этом уровень предлагаемой зарплаты сильно зависит от региона размещения компании. Так, работодатели из столичных регионов готовы платить сотрудникам в среднем на 20000 – 40000 рублей больше, чем их конкуренты для аналогичных позиций (наглядно на диаграмме 3).

Условия и требования

Навыки, которые хотят видеть работодатели, и навыки, которые указывают соискатели в ИТ-сфере достаточно разняться, а еще зависят от наличия опыта в профессии. Так, по итогам года в вакансиях для всех без исключения важным для бизнеса навыком было знание Git, умение работать с SQL, достаточно часто как требование указывается в вакансиях JavaScript.

При этом соискатели без опыта, как правило, видят основным требованием знание JavaScript, а вот опытные кандидаты также получают среди требований умение работать с PostgreSQL (наглядно в таблице 1)

Интересно, что соискатели, как правило, указывают в информации о себе больше «мягких» навыков (работа в команде, организаторские навыки, ответственность и др.), а работодатели всё больше среди требований перечисляют харды.

Что же касается графика работы и типа занятости, по итогам 2023 года подавляющее число работодателей в ИТ-среде (72%) предлагают работу на полный день из офиса, еще 22% готовы рассмотреть кандидатов-удалёнщиков, 3,4% - указывают вариант гибкого графика. Сменный график можно найти в 1,8% вакансий, по вахте можно устроиться работать в 0,2% случаев.

В разрезе опыта: в 47% вакансий компании готовы рассмотреть кандидатов с опытом от 1 года до 3 лет. Опытные специалисты нужны 36% работодателей. Стаж более 6 лет как требование встречается в 4,3% вакансий, соискателям без опыта в прошлом году были доступны лишь 11,5% вакансий (наглядно на диаграмме 4).

Между тем значимость и ценность ИТ-образования для работодателей остаётся открытым вопросом. Так, для 45% работодателей достаточно важно вузовское ИТ-образование. При этом они готовы рассмотреть кандидатов без «вышки», но с опытом в ИТ-сфере или успешными кейсами. А каждая пятая компания (22%) отметила, что для них более приоритетным является наличие технического образования и опыт в ИТ-сфере у кандидата, чем профильное высшее ИТ-образование.

Опрос бизнеса также показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде только онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, половина (49%) опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. А вот каждая третья компания (35%) готова рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить.

«Популярность всевозможных онлайн ИТ-курсов, обещающих профессиональные знания в диджитал-сфере за последние годы выросла очень сильно и пока остаётся лидером по числу обучающихся там россиян. По нашим данным более трети соискателей так или иначе за последнее время учились на тех или иных онлайн-курсах. Служба исследований hh.ru последние два года наблюдает за тем, как меняется отношение работодателей к соискателям, которые имеют за плечами только ИТ-курсы, без какого-либо профильного образования. Так, если в 2022 году готовы были принять на работу начинающих айтишников сразу после окончания ИТ-курсов лишь 16% компаний, то теперь эта доля выросла до 35% (рост сразу на 19 п.п.).

За год у многих компаний поменялось отношение к джунам, имеющим только онлайн-курсы за плечами. Соответственно упало число компаний, которые превратно относились к айтишникам без профильного образования. С одной стороны, это может быть связано с тем, что образовательные компании прокачивают свои программы и дают теперь более серьёзные знания и компетенции, которые нужны бизнесу здесь и сейчас. С другой стороны, подобное изменение отношения может быть связано с тем, что работодатели действительно становятся более гибкими к быстрому образованию и больше не воспринимают его превратно как раньше.

Между тем все равно для бизнеса важнейшим остаётся опыт и успешно реализованные проекты у соискателя-айтишника. То есть просто окончание вуза или каких-либо крутых онлайн-курсов – не гарантия быстрого трудоустройства в ИТ-отрасли и высокой зарплаты», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме 5).