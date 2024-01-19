Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
Аналитики hh.ru подвели итоги 2023 года в ИТ-отрасли и выяснили, какие зарплаты сейчас предлагают востребованным специалистам, какой уровень конкуренции, а также перспективы развития.
Спрос и предложение
Согласно сервису «Люди в цифрах» hh.ru по итогам года работодатели из ИТ-отрасли разместили более 200 тыс. вакансий, связанных с ИТ-профессиями. При этом динамика вакансий по итогам года показывает, что спрос на айтишников разных специализаций достаточно стабильный и выше, чем в 2022 году, но всё равно ниже, чем соискательская активность (наглядно на графике 1).
Компаниями-лидерами по числу вакансий в ИТ-сфере по итогам 2023 года стали: «Яндекс», «МТС», «Тинькофф», «Ростелеком», «VK», «IBS», «Лига Цифровой Экономики», «Aston», ИК «СИБИНТЕК», «Первый Бит», «Совкомбанк Технологии», «ЛАНИТ», «YADRO», «Билайн», «МегаФон», «Bell Integrator», Контур», «ЭР-Телеком», «MCORE» и «INSOFT».
В топ регионов России по количеству вакансий в ИТ сфере по итогам года вошли Москва (43% от всего объёма вакансий по стране), Петербург (13%), Татарстан (3,2%), Новосибирская (3%) и Свердловская область (2,9%).
В разрезе профессий самыми востребованными у бизнеса на протяжение всего 2023 года оставались разработчики и программисты (32% или более 76 тысяч вакансий), специалисты техподдержки (13% или более 31 тысячи вакансий), а также аналитики (8% или почти 20 тысяч вакансий). Кроме того, в топ по числу вакансий и востребованности входят руководители проектов, тестировщики, сисадмины, специалисты по инфобезопасности, дизайнеры, менеджеры продукта, системные аналитики.
|
Программист, разработчик
|
32%
|
Специалист технической поддержки
|
13%
|
Аналитик
|
8%
|
Руководитель проектов
|
6,5%
|
Тестировщик
|
6%
|
Системный администратор
|
5%
|
Специалист по информационной безопасности
|
4%
|
Дизайнер, художник
|
3%
|
Менеджер продукта
|
3,2%
|
Системный аналитик
|
3,1%
|
Системный инженер
|
2,4%
|
Руководитель группы разработки
|
2,3%
|
DevOps-инженер
|
2,0%
|
Бизнес-аналитик
|
1,8%
|
Сетевой инженер
|
1,8%
Конкуренция
Hh.индекс или уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в ИТ вырос по сравнении с 2021 годом и по итогам 2023 года составляет 7,6 резюме на вакансию. При этом ещё два года назад уровень конкуренции в данной сфере был не выше 5 (наглядно на графике 2).
Кроме того, уровень конкуренции зависит от региона и специальности. Так, одна из самых сложных ситуаций по итогам года зафиксирована в Коми (более 30 резюме на вакансию). А вот меньше всего конкуренция среди айтишников в Северной Осетии и Мурманской области (порядка 5 резюме) (наглядно на диаграмме 1).
При этом в зависимости от опыта в профессии уровень конкуренции также меняется. Так, среди ИТ-специалистов с опытом от 3 до 6 лет уровень конкуренции по итогам года составляет порядка 3,5 резюме на вакансии. А вот среди джуниоров количество кандидатов на место в среднем доходит до 11 человек. Но количество откликов от начинающих соискателей на одну вакансию может превышать 700 откликов (наглядно на диаграмме 2).
Зарплаты
Диапазон зарплат в вакансиях ИТ-сферы в России по итогам 2023 года от 51 724₽ до 172 414₽. При этом есть ряд профессий (как управленческих, так и линейных), которые могут приносить доход намного больше. Эксперты hh.ru подготовили данные о самых высоких зарплатах ИТ-отрасли. В основе исследования – анализ более 10 миллионов вакансий, которые были размещены на hh.ru на протяжении 2023 года.
Двадцатку наиболее высокооплачиваемых специализаций в категории высшего и среднего менеджмента возглавили представители ИТ-сферы. Так, на первом месте - руководитель группы разработки: медиана предлагаемых зарплат в этих вакансиях по итогам 2023 года составила 193500 рублей (это на 36700 рублей больше, чем в 2022 году). На втором месте – директор по информационным технологиям (CIO) с медианной заработной платой в 151400 рублей (+5400 рублей к 2022 году).
Среди специализаций, которые, как правило, не подразумевают руководство большой командой, наиболее высокое вознаграждение в 2023 году работодатели предлагали DevOps-инженерам – сразу 214600 рублей. Интересно, что по сравнению с 2022 годом зарплатное предложение для этих специалистов снизилось на 7900 рублей.
На втором месте разместились дата-сайентисты с заработной платой в 202500 рублей, причём за последний год прирост составил 37500 рублей. Третье место заняли системные аналитики, которым работодатели предлагали в среднем 150900 рублей (+19300 рублей к 2022 году). Также в пятерку самых «дорогих» не руководителей вошли программисты (129900 рублей, -500 рублей к 2022 году). И в целом в топ-20 вошли сразу 9 профессий относятся к ИТ-сфере.
|
Профессиональная роль
|
Медиана
Предлагаемой
зарплаты, руб.
|
Разница
к 2022 году, руб.
|
DevOps-инженер
|
214 600
|
-7 900
|
Дата-сайентист
|
202 500
|
+37 500
|
Системный аналитик
|
150 900
|
+19 300
|
Программист, разработчик
|
129 900
|
-500
|
Агент по недвижимости
|
124 400
|
+13 900
|
Геодезист
|
122 700
|
+15 600
|
Брокер
|
121 600
|
+16 300
|
Машинист
|
118 400
|
+11 200
|
Главный инженер проекта
|
118 300
|
+17 300
|
Продуктовый аналитик
|
115 700
|
-34 300
|
Геолог
|
109 600
|
+9 100
|
BI-аналитик, аналитик данных
|
107 400
|
+12 500
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
106 400
|
+17 100
|
Бизнес-аналитик
|
105 200
|
-5 300
|
Прораб, мастер СМР
|
104 500
|
+12 000
|
Сварщик
|
99 500
|
+10 200
|
Менеджер продукта
|
99 300
|
-200
|
Тестировщик
|
96 900
|
-7 500
|
Курьер
|
96 000
|
+25 400
|
Инженер ПНР
|
95 800
|
+10 600
При этом уровень предлагаемой зарплаты сильно зависит от региона размещения компании. Так, работодатели из столичных регионов готовы платить сотрудникам в среднем на 20000 – 40000 рублей больше, чем их конкуренты для аналогичных позиций (наглядно на диаграмме 3).
Условия и требования
Навыки, которые хотят видеть работодатели, и навыки, которые указывают соискатели в ИТ-сфере достаточно разняться, а еще зависят от наличия опыта в профессии. Так, по итогам года в вакансиях для всех без исключения важным для бизнеса навыком было знание Git, умение работать с SQL, достаточно часто как требование указывается в вакансиях JavaScript.
При этом соискатели без опыта, как правило, видят основным требованием знание JavaScript, а вот опытные кандидаты также получают среди требований умение работать с PostgreSQL (наглядно в таблице 1)
Интересно, что соискатели, как правило, указывают в информации о себе больше «мягких» навыков (работа в команде, организаторские навыки, ответственность и др.), а работодатели всё больше среди требований перечисляют харды.
Что же касается графика работы и типа занятости, по итогам 2023 года подавляющее число работодателей в ИТ-среде (72%) предлагают работу на полный день из офиса, еще 22% готовы рассмотреть кандидатов-удалёнщиков, 3,4% - указывают вариант гибкого графика. Сменный график можно найти в 1,8% вакансий, по вахте можно устроиться работать в 0,2% случаев.
В разрезе опыта: в 47% вакансий компании готовы рассмотреть кандидатов с опытом от 1 года до 3 лет. Опытные специалисты нужны 36% работодателей. Стаж более 6 лет как требование встречается в 4,3% вакансий, соискателям без опыта в прошлом году были доступны лишь 11,5% вакансий (наглядно на диаграмме 4).
Между тем значимость и ценность ИТ-образования для работодателей остаётся открытым вопросом. Так, для 45% работодателей достаточно важно вузовское ИТ-образование. При этом они готовы рассмотреть кандидатов без «вышки», но с опытом в ИТ-сфере или успешными кейсами. А каждая пятая компания (22%) отметила, что для них более приоритетным является наличие технического образования и опыт в ИТ-сфере у кандидата, чем профильное высшее ИТ-образование.
Опрос бизнеса также показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде только онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, половина (49%) опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. А вот каждая третья компания (35%) готова рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить.
«Популярность всевозможных онлайн ИТ-курсов, обещающих профессиональные знания в диджитал-сфере за последние годы выросла очень сильно и пока остаётся лидером по числу обучающихся там россиян. По нашим данным более трети соискателей так или иначе за последнее время учились на тех или иных онлайн-курсах. Служба исследований hh.ru последние два года наблюдает за тем, как меняется отношение работодателей к соискателям, которые имеют за плечами только ИТ-курсы, без какого-либо профильного образования. Так, если в 2022 году готовы были принять на работу начинающих айтишников сразу после окончания ИТ-курсов лишь 16% компаний, то теперь эта доля выросла до 35% (рост сразу на 19 п.п.).
За год у многих компаний поменялось отношение к джунам, имеющим только онлайн-курсы за плечами. Соответственно упало число компаний, которые превратно относились к айтишникам без профильного образования. С одной стороны, это может быть связано с тем, что образовательные компании прокачивают свои программы и дают теперь более серьёзные знания и компетенции, которые нужны бизнесу здесь и сейчас. С другой стороны, подобное изменение отношения может быть связано с тем, что работодатели действительно становятся более гибкими к быстрому образованию и больше не воспринимают его превратно как раньше.
Между тем все равно для бизнеса важнейшим остаётся опыт и успешно реализованные проекты у соискателя-айтишника. То есть просто окончание вуза или каких-либо крутых онлайн-курсов – не гарантия быстрого трудоустройства в ИТ-отрасли и высокой зарплаты», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме 5).