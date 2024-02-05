Итоги 2023 года в судостроительной отрасли страны по версии hh.ru

По итогам 2023 года российские работодатели, связанные с судостроительной отраслью, разместили на hh.ru более 22,5 тысячи вакансий. Это превышает показали всего 2022 года на 23%, когда было размещено порядка 20 тысяч вакансий. За прошедшие 12 месяцев 2023 года наиболее высокий спрос на персонал приходился на летние месяцы и осень (по 2 тысячи вакансий и более в каждом месяце).

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в судостроительной сфере России и подвели итоги 2023 года в отрасли. В рамках VIII Международного форума труда, который пройдет 21-23 февраля в Санкт-Петербурге эксперты hh.ru в ходе заседаний также представят аналитику ключевых отраслей рынка страны.

По итогам 2023 года российские работодатели, связанные с судостроительной отраслью, разместили на hh.ru более 22,5 тысячи вакансий. Это превышает показали всего 2022 года на 23%, когда было размещено порядка 20 тысяч вакансий. За прошедшие 12 месяцев 2023 года наиболее высокий спрос на персонал приходился на летние месяцы и осень (по 2 тысячи вакансий и более в каждом месяце) (наглядно на графике).

«Большинство (85%) компаний, опрошенных hh.ru в конце 2023 года, абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024. Среди внутренних причин дефицита кадров компании выделили неконкурентный уровень зарплаты – 49%, недостаточное развитие бренда работодателя – 35%, непривлекательные условия труда – 30%.

Корневой и ключевой фундаментальной проблемой является демография, именно поэтому вопрос «откуда брать людей?» стоит очень остро. Однако он не главный и не единственный для HR-сферы и бизнеса, поскольку на него есть ответ — людей брать почти неоткуда.

Что сейчас действительно стоит принять во внимание и правильно расставить здесь акценты: «Нанять невозможно удержать». Важно посмотреть и при необходимости пересмотреть те процессы, которые влияют на удержание персонала: то, как бизнес-руководители работают с людьми, что составляет компенсационный пакет, как устроена система обучения и переобучения персонала и многое другое. Каждая компания сейчас нуждается в действенных мерах по удержанию людей.

Вторая история — производительность труда. И здесь тоже хватает подводных камней. Есть циничная фраза, которую иногда любят использовать, комментируя вопрос производительности труда: «чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её нужно больше доить и меньше кормить». Да, это один из способов, но корова так долго не протянет, - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Работодательский спрос

В 2023 году наибольший спрос на персонал, судя по доле вакансий, у работодателей из судостроительной отрасли, держится в Петербурге (25% предложений о работе от всего объема в отрасли или почти 6 тысяч вакансий в 2023 году), Удмуртии (10%) и Приморском крае (7%). Также в топ вошли по числу вакансий и спросу на судостроителей Москва и Челябинская область (по 6% в каждом регионе).

Самыми востребованными и топовыми по количеству вакансий в судостроительной сфере страны в 2023 году оказались токари и фрезеровщики – работодатели за год разместили для них более 2 тысяч вакансий, что составляет долю в 10% от всего объёма спроса по отрасли. Также высокоценными для отрасли в прошлом году были слесари (7%) и сварщики (6% вакансий от всего объема по стране). Кроме того, в список популярных у бизнеса в данной сфере попали и «белые воротнички», а именно инженеры, закупщики, экономисты, бухгалтеры. Кроме того, отрасль под конец 2023 года демонстрировала рост потребности в специалистах по подбору кадров (наглядно на диаграмме 1).

Согласно данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее активно в 2023 году размещали вакансии и искали персонал в сферах, связанных с судостроением и судоремонтом компании: «Калашников», «Радар ММС», «КОНАР», Группа компаний «Бизнес Процесс», Группа компаний «Доброфлот», «Полюс Групп», «Балтийский завод», Центр судоремонта «Дальзавод», НПК «Морсвязьавтоматика», «Кронштадтский морской завод», Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», «Находкинский судоремонтный завод», завод «Красное Сормово», Группа компаний «Арис» и «ГЕСЕР», «Невский судостроительно-судоремонтный завод», «СтройСервис, «Sitronics KT», «РАТЕП» и «Пролетарский завод».

Условия труда и требования бизнеса

В целом на российском рынке труда на протяжение всего 2023 года росла доля вакансий с удаленным или гибридным режимом работы и судостроение не стало исключением в данном случае. Так, популярность удаленной работы остается на высоком уровне там, где она изначально была распространена, в особенности, в ИТ-секторе. Но есть и изменения по сферам с предложениями удаленной работы. Если раньше такой формат чаще всего предлагали ИТ-специалистам, маркетологам, дизайнерам, представителям науки и образования, то в 2023 года они демонстрируют небольшие темпы прироста. Сильнее всего выросло количество удаленных вакансий для менеджеров по продажам, административного персонала, они увеличились более чем в три раза.

Кроме того, заметно увеличение вакансий с удаленным и гибридным форматов работы для высшего менеджмента. Чаще всего удаленную работу предлагают директорам по информационным технологиям, директорам по маркетингу, персоналу и техническим СЕО. Также в отрасли в вакансиях для линейных сотрудников (бухгалтер, специалист по подбору кадров, ИТ-специалист, инженер) увеличилось число вакансий с удаленкой на 36% за год.

Сегодня работодатели предпочитают специалистов с широким спектром навыков, а не только с узкой экспертизой в какой-то одной области. Это связано не только с потребностью в универсальных специалистах, способных решать несколько задач одновременно, но и с необходимостью быстрой адаптации к изменяющимся условиям и ограниченными ресурсами для найма новых сотрудников. Также очень важными становятся способность к саморазвитию и обучаемость, умение управлять стрессом, а также лидерство и коммуникативные навыки.

В целом работодатели-судоремонтники на протяжение всего 2023 года были достаточно гибкими в формировании рабочего графика и форматов работы сотрудников. Так, судоремонтный бизнес за год 120% увеличил число предложений о работе с частичной занятостью. Для соискателей также на 10% выросло число вакансий со сменным графиком. Подобные изменения могут быть среди прочего связаны с кадровым дефицитом, с которым столкнулись работодатели, и решениями компаний предлагать более мягкие и удобные форматы работы кандидатам.

Зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата в судостроительной и ремонтной отрасли страны в 2023 году – 85000 ₽, что на 9000 ₽ больше, чем в 2022, когда в среднем предлагали порядка 76000 рублей (наглядно на диаграмме 2).

В разрезе регионов наиболее высокую зарплату в 2023 году предлагали судоремонтникам компании из северных регионов (Коми, Архангельская область), а также на Юге страны и в Забайкалье.

Топ регионов с наибольшим уровнем предлагаемых зарплат до вычета НДФЛ(₽) в сфере судостроения и судоремонта, Россия, 2023 год:

Россия в целом 57 471₽ - 120 690₽ Москва 86 207 - 140 000 Санкт-Петербург 63 218 - 103 448 Республика Татарстан 63 218 - 114 943 Свердловская область 103 448 - 131 494 Самарская область 64 842 - 126 437 Республика Башкортостан 81 118 - 151 724 Ростовская область 30 000 - 114 943 Пермский край 100 164 - 143 678 Мурманская область 57 471 - 116 207 Иркутская область 120 000 - 154 009 Красноярский край 80 460 - 160 920 Тульская область 95 402 - 149 425 Тюменская область 114 943 - 161 782 Оренбургская область 80 460 - 160 920 Омская область 127 299 - 178 247 Краснодарский край 116 667 - 183 908 Архангельская область 86 207 - 183 908 Новосибирская область 130 546 - 181 552 Астраханская область 130 000 - 189 655 Волгоградская область 104 023 - 172 414 Вологодская область 97 701 - 172 414 Рязанская область 97 851 - 170 000 Кемеровская область 137 931 - 171 810 Ивановская область 100 000 - 175 402 Смоленская область 101 149 - 229 885 Орловская область 87 601 - 160 345 Ставропольский край 110 632 - 172 414 Республика Хакасия 131 138 - 182 069 Забайкальский край 140 000 - 177 586 Республика Коми 109 770 - 188 218 Амурская область 140 345 - 188 477

В топ-профессий с высокой зарплатой в сфере российского судостроения кроме топовых профессий вошёл ряд «синих» воротничков: сварщик (более 160000 рублей), токарь (от 120000 рублей), оператор станков ЧПУ (от 120000 рублей).

Уровень предлагаемых зарплат наиболее востребованным специалистам в сфере судостроения, Россия, 2023 год, в руб.:

Профессия Медианная предлагаема зарплата Сварщик 160 900 ₽ Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 120 000 ₽ Оператор станков с ЧПУ 120 000 ₽ Программист, разработчик 110 000 ₽ Менеджер по продажам 91 950 ₽ Инженер-конструктор, проектировщик 86 600 ₽ Слесарь 86 206 ₽ Сервисный инженер, механик 80 450 ₽ Технолог 80 400 ₽ Начальник смены, мастер участка 80 000 ₽ Специалист подбора персонала 78 700 ₽ Электромонтажник 76 500 ₽ Разнорабочий 74 700 ₽ Бухгалтер 74 700 ₽ Водитель 74 700 ₽ Менеджер по закупкам 73 000 ₽ Экономист 70 000 ₽ Упаковщик, комплектовщик 70 000 ₽ Инженер по качеству 64 180 ₽ Кладовщик 52 800 ₽

Запросы соискателей

Согласно совместному опросу hh.ru и Яков и партнеры среди работников и соискателей, проведенному в 2023 году, самыми важными требованиями к работодателю респонденты назвали возможность удаленной работы и наличие гибкого графика. Особенно ценятся у соискателей работодатели, которые перешли на удаленную работу раньше других и за счет этого смогли максимально эффективно организовать рабочие процессы, предоставляя сотрудникам больше свободы.

Кроме того, соискатели демонстрируют интерес к работе в отрасли судоремонта и судостроения, но при этом из-за обилия работных предложений теперь могут больше и дольше перебирать вакансии и рассматривать предложения. По итогам 2023 года на одну вакансию в отрасли в среднем приходится до 3 резюме от кандидатов. Это показатель соискательского рынка. При этом аналитика работодательского поведения показывает, что время закрытия вакансий за год выросло с 1,5 до 3-4 месяцев, а по ряду редких профессий или топовых должностей и до 6 месяцев.

Наиболее активно рассматривают предложения о работе и выходят на рынок труда соискатели из Петербурга, Москвы, Приморского края и Нижегородской области.