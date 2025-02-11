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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.25 12:00

Итоги 2024 года в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru

По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 53 тысяч вакансий, превысив прошлогодний рекорд спроса на 6%.

Аналитики hh.ru вместе с ключевыми игроками отрасли подвели итоги 2024 года в лесопромышленной индустрии России и выяснили основные тренды, которые влияли на сферу, а также дали прогнозы на 2025 год.

Спрос

По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 53 тысяч вакансий, превысив прошлогодний рекорд спроса на 6%.

В тройку регионов-лидеров по доле вакансий в отрасли по итогам прошлого года вошли Москва и область, а также Санкт-Петербург. На эти три региона приходится треть (33%) или почти 18 тысяч вакансий от всего объёма предложений по стране.

А вот лидерами по росту спроса на персонал в отрасли год к году стали другие регионы: на первом месте по приросту работодатели из Иркутской области (здесь было размещено 2,3 тысячи отраслевых вакансий, что на 64% больше, чем за весь 2023 год). На втором по приросту на кадры – Коми и Воронежская область (+46% в каждом регионе), на третьем – Пермский край (более 2,1 тысячи вакансий, что на 44% больше, чем в 2023).

Топ-20 регионов по спросу на персонал в леспроме, а также динамика спроса и диапазон предлагаемых зарплат в 2024 году, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:

Регион

 

 

Количество

вакансий в

отрасли, в тыс.

 

Диапазон

 Предлагаемых

 зарплат, в руб.

 

Доля вакансий

по отрасли

 

Динамика

 Вакансий

 за год

 

Московская область

7,8

75 000 - 115 000

14%

42%

Москва

6

91 954 - 172 414

11%

5%

Санкт-Петербург

4

74 713 - 126 437

7%

2%

Иркутская область

2,3

65 000 - 137 931

4%

64%

Краснодарский край

2,2

57 471 - 88 178

4%

-1%

Пермский край

2,1

55 379 - 91 954

4%

44%

Архангельская область

1,7

57 471 - 114 943

3%

-4%

Хабаровский край

1,7

60 000 - 114 943

3%

10%

Ленинградская область

1,5

65 000 - 96 552

3%

21%

Нижегородская область

1,4

60 000 - 110 000

3%

11%

Красноярский край

1,2

68 966 - 137 931

2%

-7%

Новосибирская область

1,1

68 966 - 114 943

2%

24%

Калужская область

1

60 000 - 100 000

2%

14%

Свердловская область

1

68 966 - 114 943

2%

18%

Тульская область

0,8

51 724 - 80 460

2%

18%

Республика Коми

0,8

51 724 - 91 954

2%

46%

Воронежская область

0,8

55 000 - 90 000

2%

46%

Республика Татарстан

0,8

68 966 - 114 943

1%

-20%

Вологодская область

0,7

57 471 - 114 943

1%

28%

Костромская область

0,7

57 471 - 99 000

1%

12%

Основной объём вакансий у компаний приходится на целый ряд профессий, список которых сильно не меняется из года в год. При этом данный список всегда представляет собой серьезный микс спроса: нужны и «синие», и «белые» воротнички. Лидируют по числу вакансий и как следствие спросу клиентские менеджеры (9% от всего объёма в отрасли за год), водители (7%), операторы производственной линии (5%), бухгалтеры (3%), разнорабочие (3%), инженеры (3%), кладовщики (3%) и др.  

Профессия

Динамика

 за год

Доля вакансий

 от всего объёма

 в отрасли

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

-4%

9%

Водитель

13%

7%

Оператор производственной линии

35%

5%

Бухгалтер

-4%

3%

Разнорабочий

37%

3%

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

-6%

3%

Кладовщик

17%

3%

Машинист

21%

3%

Слесарь, сантехник

19%

3%

Менеджер по закупкам

9%

2%

Начальник смены, мастер участка

3%

2%

Сервисный инженер, инженер-механик

6%

2%

Упаковщик, комплектовщик

21%

2%

Технолог

5%

2%

Электромонтажник

9%

2%

Оператор станков с ЧПУ

3%

2%

Начальник производства

11%

1%

Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог

14%

1%

Грузчик

6%

1%

Продавец-консультант, продавец-кассир

-17%

1%

Примечательна динамика спроса в годовом выражении: аналитика показывает, что у предприятий из лесной промышленности сильнее всего вырос спрос на инженеров-электронщиков (+119% новых вакансий год к году), контролеров ОТК (+40%), разнорабочих (+37%), операторов производственных линий (+35%), монтажников (+28%),  механиков (+27%), начальников складов (+26%), а также экономистов (+25%), машинистов (+21%), упаковщиков (+21%).

Зарплаты и условия

Кроме спроса за год выросли и медианные зарплаты. В 2024 году средний предлагаемый доход в отрасли в целом по РФ достиг 76 тысяч рублей, что на 18%, или 11,4 тысячи больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат (в медиане) в 2024 году традиционно предлагают московские компании (более 154 тысяч рублей). На втором месте – компании из Петербурга (более 125 тысяч) на третьем – работодатели ДВФО (почти 103 тысячи рублей).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в отрасли по ФО и столицам, 2024 год, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:

Россия

Санкт-

Петербург

Москва

СЗФО

ПФО

УРФО

ДВФО

СФО

ЮФО

ЦФО

1 кв. 2023

60 300 ₽

72 000 ₽

99 600 ₽

60 900 ₽

46 100 ₽

59 800 ₽

60 200 ₽

60 000 ₽

50 100 ₽

57 471 ₽

2 кв. 2023

59 800 ₽

71 400 ₽

97 300 ₽

64 800 ₽

49 500 ₽

53 500 ₽

60 500 ₽

54 700 ₽

52 800 ₽

57 471 ₽

3 кв. 2023

61 800 ₽

75 300 ₽

100 200 ₽

65 600 ₽

56 100 ₽

54 500 ₽

62 500 ₽

58 400 ₽

50 100 ₽

57 471 ₽

4 кв. 2023

66 700 ₽

79 600 ₽

107 400 ₽

70 200 ₽

61 800 ₽

60 200 ₽

62 500 ₽

60 600 ₽

54 600 ₽

60 000 ₽

1 кв. 2024

71 400 ₽

80 600 ₽

110 400 ₽

71 600 ₽

61 700 ₽

66 200 ₽

80 500 ₽

66 800 ₽

59 700 ₽

64 384 ₽

2 кв. 2024

72 900 ₽

86 200 ₽

114 000 ₽

70 600 ₽

62 000 ₽

70 000 ₽

70 600 ₽

76 800 ₽

65 100 ₽

68 965 ₽

3 кв. 2024

73 300 ₽

118 318 ₽

151 243 ₽

86 206 ₽

68 965 ₽

85 862 ₽

91 954 ₽

80 459 ₽

80 000 ₽

74 712 ₽

4 кв. 2024

76 700 ₽

125 030 ₽

154 100 ₽

90 000 ₽

70 000 ₽

87 000 ₽

103 000 ₽

86 200 ₽

80 000 ₽

80 459 ₽

 

В продолжение темы предоставляемых льгот: по данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», работники, трудящиеся в лесопромышленной отрасли страны по итогам 2024 года, чаще могли пользоваться такими социальными гарантиями: ДМС – доступно 71% работников у компаний-отраслевиков. Также еще у 57% компаний работникам предоставляют компенсацию связи или корпоративную мобильную связь. Ещё у трети работодателей из отрасли сотрудники могут за счет компаний добираться до места работы (28%). А вот реже всего лесопромышленники могут заниматься спортом за счёт компании (есть лишь у 7% компаний), также среди редких льгот – страхование жизни (7% компаний отчитались о наличии) (наглядно на диаграмме).

Поделились практикой распространения льгот и представители лесопромышленной группы «Свеза»: с первого дня официального трудоустройства работники данной компании получают социальный пакет, в который входит добровольно-медицинское страхование, корпоративная развозка, бесплатное питание и многое другое. При этом в 2024 году бенефиты были расширены. Например, «Свеза» пересмотрела размер выплат премий специалистам, которые работают в компании более пяти лет. Сумма подарочного сертификата, в зависимости от стажа, увеличена в 2,5–4,5 раза. Максимальный объём денежного поощрения теперь составляет 25 тысяч рублей.

Тренды 2024 года и ожидания от 2025 года

Обостряющийся дефицит на рынке рабочих и производственных профессий, откуда лесопромышленные компании наравне с остальными черпают кадровые ресурсы, заставляет работодателей выходить не только на новые форматы поиска и найма персонала, но и усилия по удержанию персонала.

Среди основных HR-итогов 2024 года одним из актуальных трендов стала практика ценным работникам, собирающимся уволиться из-за неудобного графика работы, предлагается более удобный график. Об этом заявили сразу 2\3 опрошенных представителей компаний в рамках крупного исследования hh.ru, НИУ ВШЭ и стаффингоой группой Анкор. Ещё 61% компаний, среди которых были и представители производства, а также отраслевики из леспрома, стали ценным работникам, желающим уволиться, предлагать контроффер с пересмотром параметров, ставших причиной желания уволиться. Кроме того, у 59% теперь есть практика предлагать прибавку к зарплате тем, кто также начал поговаривать об увольнении.

Другой интересный кейс по отрасли, свидетельствующий, что HR-сфера меняясь, приносит пользу бизнесу – это кейс компании «Свеза». Представители компании поделились, что «Свеза» побила собственный рекорд по найму персонала в 2024 году. Компаний смогла закрыть потребность в сотрудниках более чем на 90% благодаря комплексному подходу от проведения межвузовского кейс-чемпионата до таргетированной рекламы.

«Последние несколько лет российские промышленники испытывают острый дефицит кадров. Решая эту проблему в 2024 году, «Свеза» использовала более 40 источников привлечения новых сотрудников. Например, в цехах комбинатов компании впервые появились работники-вахтовики. Также «Свеза» вышла в цифровое пространство для привлечения новых кадров. С помощью мобильной и таргетированной рекламы в социальных сетях было охвачено до 1,7 млн человек. Причём эффект от этой задумки группа «Свеза» ощущает до сих пор, потенциальные соискатели направляют свои резюме и трудоустраиваются на комбинаты.  

Однако, самым действенным способом оказалась программа «Приведи друга», благодаря которой около 30% соискателей были приняты на работу. При этом сотрудники, по рекомендации которых на комбинаты трудоустроились их знакомые, получают единовременную денежную премию в размере 15 тысяч рублей. Закрепить успех программы также помогло расширение бенефитов при трудоустройстве в виде денежного приветственного бонуса по окончании испытательного срока у новичков. 

«Благодаря комплексной работе, которую мы провели за минувшие 12 месяцев, группа «Свеза» наняла в 1,5 раза больше сотрудников, чем удавалось в доковидное время. Среди них специалисты самых разных профессий: оператор автоматических и полуавтоматических линий, сушильщики, лущильщик, сортировщик шпона и фанеры, электромонтёр, слесарь-сантехник, которые теперь трудятся в лесопромышленной отрасли. Однако, несмотря на значительные успехи в этом вопросе, компания всё ещё нуждается в достойных кадрах и будет продолжать работу в заданном направлении», — прокомментировала Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала компании «Свеза».

Топ-5 HR-тенденций на 2025 год:

  1. рост вложений в развитие HR-бренда, уже было в 2024 году у 68% компаний и за год выросло ещё на 36%, что с большой долей вероятности перейдет в 2025 и будет ярко развиваться 
  2. повышение производительности труда и операционной эффективности (было в 2024 году у 63% работодателей, за год выросло еще на 6%)
  3. тренд на человекоцентричность, который будет выражаться и в изменении правил поиска, подбора, и в работе, а также общении с текущим персоналом, а также во взаимоотношении с клиентами
  4. поддержка внутренней мобильности своих же работников. О развитии этого направления заявляли 2\3 работодателей в 2024 году, за год их доля выросла на 4%
  5. работа с молодежью, тренд актуальный для 70% работодателей и выросший более чем на 20% за год.

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