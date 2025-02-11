Итоги 2024 года в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
Аналитики hh.ru вместе с ключевыми игроками отрасли подвели итоги 2024 года в лесопромышленной индустрии России и выяснили основные тренды, которые влияли на сферу, а также дали прогнозы на 2025 год.
Спрос
По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 53 тысяч вакансий, превысив прошлогодний рекорд спроса на 6%.
В тройку регионов-лидеров по доле вакансий в отрасли по итогам прошлого года вошли Москва и область, а также Санкт-Петербург. На эти три региона приходится треть (33%) или почти 18 тысяч вакансий от всего объёма предложений по стране.
А вот лидерами по росту спроса на персонал в отрасли год к году стали другие регионы: на первом месте по приросту работодатели из Иркутской области (здесь было размещено 2,3 тысячи отраслевых вакансий, что на 64% больше, чем за весь 2023 год). На втором по приросту на кадры – Коми и Воронежская область (+46% в каждом регионе), на третьем – Пермский край (более 2,1 тысячи вакансий, что на 44% больше, чем в 2023).
Топ-20 регионов по спросу на персонал в леспроме, а также динамика спроса и диапазон предлагаемых зарплат в 2024 году, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:
|
Регион
|
Количество
вакансий в
отрасли, в тыс.
|
Диапазон
Предлагаемых
зарплат, в руб.
|
Доля вакансий
по отрасли
|
Динамика
Вакансий
за год
|
Московская область
|
7,8
|
75 000 - 115 000
|
14%
|
42%
|
Москва
|
6
|
91 954 - 172 414
|
11%
|
5%
|
Санкт-Петербург
|
4
|
74 713 - 126 437
|
7%
|
2%
|
Иркутская область
|
2,3
|
65 000 - 137 931
|
4%
|
64%
|
Краснодарский край
|
2,2
|
57 471 - 88 178
|
4%
|
-1%
|
Пермский край
|
2,1
|
55 379 - 91 954
|
4%
|
44%
|
Архангельская область
|
1,7
|
57 471 - 114 943
|
3%
|
-4%
|
Хабаровский край
|
1,7
|
60 000 - 114 943
|
3%
|
10%
|
Ленинградская область
|
1,5
|
65 000 - 96 552
|
3%
|
21%
|
Нижегородская область
|
1,4
|
60 000 - 110 000
|
3%
|
11%
|
Красноярский край
|
1,2
|
68 966 - 137 931
|
2%
|
-7%
|
Новосибирская область
|
1,1
|
68 966 - 114 943
|
2%
|
24%
|
Калужская область
|
1
|
60 000 - 100 000
|
2%
|
14%
|
Свердловская область
|
1
|
68 966 - 114 943
|
2%
|
18%
|
Тульская область
|
0,8
|
51 724 - 80 460
|
2%
|
18%
|
Республика Коми
|
0,8
|
51 724 - 91 954
|
2%
|
46%
|
Воронежская область
|
0,8
|
55 000 - 90 000
|
2%
|
46%
|
Республика Татарстан
|
0,8
|
68 966 - 114 943
|
1%
|
-20%
|
Вологодская область
|
0,7
|
57 471 - 114 943
|
1%
|
28%
|
Костромская область
|
0,7
|
57 471 - 99 000
|
1%
|
12%
Основной объём вакансий у компаний приходится на целый ряд профессий, список которых сильно не меняется из года в год. При этом данный список всегда представляет собой серьезный микс спроса: нужны и «синие», и «белые» воротнички. Лидируют по числу вакансий и как следствие спросу клиентские менеджеры (9% от всего объёма в отрасли за год), водители (7%), операторы производственной линии (5%), бухгалтеры (3%), разнорабочие (3%), инженеры (3%), кладовщики (3%) и др.
|
Профессия
|
Динамика
за год
|
Доля вакансий
от всего объёма
в отрасли
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
-4%
|
9%
|
Водитель
|
13%
|
7%
|
Оператор производственной линии
|
35%
|
5%
|
Бухгалтер
|
-4%
|
3%
|
Разнорабочий
|
37%
|
3%
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
-6%
|
3%
|
Кладовщик
|
17%
|
3%
|
Машинист
|
21%
|
3%
|
Слесарь, сантехник
|
19%
|
3%
|
Менеджер по закупкам
|
9%
|
2%
|
Начальник смены, мастер участка
|
3%
|
2%
|
Сервисный инженер, инженер-механик
|
6%
|
2%
|
Упаковщик, комплектовщик
|
21%
|
2%
|
Технолог
|
5%
|
2%
|
Электромонтажник
|
9%
|
2%
|
Оператор станков с ЧПУ
|
3%
|
2%
|
Начальник производства
|
11%
|
1%
|
Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог
|
14%
|
1%
|
Грузчик
|
6%
|
1%
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
-17%
|
1%
Примечательна динамика спроса в годовом выражении: аналитика показывает, что у предприятий из лесной промышленности сильнее всего вырос спрос на инженеров-электронщиков (+119% новых вакансий год к году), контролеров ОТК (+40%), разнорабочих (+37%), операторов производственных линий (+35%), монтажников (+28%), механиков (+27%), начальников складов (+26%), а также экономистов (+25%), машинистов (+21%), упаковщиков (+21%).
Зарплаты и условия
Кроме спроса за год выросли и медианные зарплаты. В 2024 году средний предлагаемый доход в отрасли в целом по РФ достиг 76 тысяч рублей, что на 18%, или 11,4 тысячи больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат (в медиане) в 2024 году традиционно предлагают московские компании (более 154 тысяч рублей). На втором месте – компании из Петербурга (более 125 тысяч) на третьем – работодатели ДВФО (почти 103 тысячи рублей).
Динамика медианной предлагаемой зарплаты в отрасли по ФО и столицам, 2024 год, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:
|
Россия
|
Санкт-
Петербург
|
Москва
|
СЗФО
|
ПФО
|
УРФО
|
ДВФО
|
СФО
|
ЮФО
|
ЦФО
|
1 кв. 2023
|
60 300 ₽
|
72 000 ₽
|
99 600 ₽
|
60 900 ₽
|
46 100 ₽
|
59 800 ₽
|
60 200 ₽
|
60 000 ₽
|
50 100 ₽
|
57 471 ₽
|
2 кв. 2023
|
59 800 ₽
|
71 400 ₽
|
97 300 ₽
|
64 800 ₽
|
49 500 ₽
|
53 500 ₽
|
60 500 ₽
|
54 700 ₽
|
52 800 ₽
|
57 471 ₽
|
3 кв. 2023
|
61 800 ₽
|
75 300 ₽
|
100 200 ₽
|
65 600 ₽
|
56 100 ₽
|
54 500 ₽
|
62 500 ₽
|
58 400 ₽
|
50 100 ₽
|
57 471 ₽
|
4 кв. 2023
|
66 700 ₽
|
79 600 ₽
|
107 400 ₽
|
70 200 ₽
|
61 800 ₽
|
60 200 ₽
|
62 500 ₽
|
60 600 ₽
|
54 600 ₽
|
60 000 ₽
|
1 кв. 2024
|
71 400 ₽
|
80 600 ₽
|
110 400 ₽
|
71 600 ₽
|
61 700 ₽
|
66 200 ₽
|
80 500 ₽
|
66 800 ₽
|
59 700 ₽
|
64 384 ₽
|
2 кв. 2024
|
72 900 ₽
|
86 200 ₽
|
114 000 ₽
|
70 600 ₽
|
62 000 ₽
|
70 000 ₽
|
70 600 ₽
|
76 800 ₽
|
65 100 ₽
|
68 965 ₽
|
3 кв. 2024
|
73 300 ₽
|
118 318 ₽
|
151 243 ₽
|
86 206 ₽
|
68 965 ₽
|
85 862 ₽
|
91 954 ₽
|
80 459 ₽
|
80 000 ₽
|
74 712 ₽
|
4 кв. 2024
|
76 700 ₽
|
125 030 ₽
|
154 100 ₽
|
90 000 ₽
|
70 000 ₽
|
87 000 ₽
|
103 000 ₽
|
86 200 ₽
|
80 000 ₽
|
80 459 ₽
В продолжение темы предоставляемых льгот: по данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», работники, трудящиеся в лесопромышленной отрасли страны по итогам 2024 года, чаще могли пользоваться такими социальными гарантиями: ДМС – доступно 71% работников у компаний-отраслевиков. Также еще у 57% компаний работникам предоставляют компенсацию связи или корпоративную мобильную связь. Ещё у трети работодателей из отрасли сотрудники могут за счет компаний добираться до места работы (28%). А вот реже всего лесопромышленники могут заниматься спортом за счёт компании (есть лишь у 7% компаний), также среди редких льгот – страхование жизни (7% компаний отчитались о наличии) (наглядно на диаграмме).
Поделились практикой распространения льгот и представители лесопромышленной группы «Свеза»: с первого дня официального трудоустройства работники данной компании получают социальный пакет, в который входит добровольно-медицинское страхование, корпоративная развозка, бесплатное питание и многое другое. При этом в 2024 году бенефиты были расширены. Например, «Свеза» пересмотрела размер выплат премий специалистам, которые работают в компании более пяти лет. Сумма подарочного сертификата, в зависимости от стажа, увеличена в 2,5–4,5 раза. Максимальный объём денежного поощрения теперь составляет 25 тысяч рублей.
Тренды 2024 года и ожидания от 2025 года
Обостряющийся дефицит на рынке рабочих и производственных профессий, откуда лесопромышленные компании наравне с остальными черпают кадровые ресурсы, заставляет работодателей выходить не только на новые форматы поиска и найма персонала, но и усилия по удержанию персонала.
Среди основных HR-итогов 2024 года одним из актуальных трендов стала практика ценным работникам, собирающимся уволиться из-за неудобного графика работы, предлагается более удобный график. Об этом заявили сразу 2\3 опрошенных представителей компаний в рамках крупного исследования hh.ru, НИУ ВШЭ и стаффингоой группой Анкор. Ещё 61% компаний, среди которых были и представители производства, а также отраслевики из леспрома, стали ценным работникам, желающим уволиться, предлагать контроффер с пересмотром параметров, ставших причиной желания уволиться. Кроме того, у 59% теперь есть практика предлагать прибавку к зарплате тем, кто также начал поговаривать об увольнении.
Другой интересный кейс по отрасли, свидетельствующий, что HR-сфера меняясь, приносит пользу бизнесу – это кейс компании «Свеза». Представители компании поделились, что «Свеза» побила собственный рекорд по найму персонала в 2024 году. Компаний смогла закрыть потребность в сотрудниках более чем на 90% благодаря комплексному подходу от проведения межвузовского кейс-чемпионата до таргетированной рекламы.
«Последние несколько лет российские промышленники испытывают острый дефицит кадров. Решая эту проблему в 2024 году, «Свеза» использовала более 40 источников привлечения новых сотрудников. Например, в цехах комбинатов компании впервые появились работники-вахтовики. Также «Свеза» вышла в цифровое пространство для привлечения новых кадров. С помощью мобильной и таргетированной рекламы в социальных сетях было охвачено до 1,7 млн человек. Причём эффект от этой задумки группа «Свеза» ощущает до сих пор, потенциальные соискатели направляют свои резюме и трудоустраиваются на комбинаты.
Однако, самым действенным способом оказалась программа «Приведи друга», благодаря которой около 30% соискателей были приняты на работу. При этом сотрудники, по рекомендации которых на комбинаты трудоустроились их знакомые, получают единовременную денежную премию в размере 15 тысяч рублей. Закрепить успех программы также помогло расширение бенефитов при трудоустройстве в виде денежного приветственного бонуса по окончании испытательного срока у новичков.
«Благодаря комплексной работе, которую мы провели за минувшие 12 месяцев, группа «Свеза» наняла в 1,5 раза больше сотрудников, чем удавалось в доковидное время. Среди них специалисты самых разных профессий: оператор автоматических и полуавтоматических линий, сушильщики, лущильщик, сортировщик шпона и фанеры, электромонтёр, слесарь-сантехник, которые теперь трудятся в лесопромышленной отрасли. Однако, несмотря на значительные успехи в этом вопросе, компания всё ещё нуждается в достойных кадрах и будет продолжать работу в заданном направлении», — прокомментировала Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала компании «Свеза».
Топ-5 HR-тенденций на 2025 год:
- рост вложений в развитие HR-бренда, уже было в 2024 году у 68% компаний и за год выросло ещё на 36%, что с большой долей вероятности перейдет в 2025 и будет ярко развиваться
- повышение производительности труда и операционной эффективности (было в 2024 году у 63% работодателей, за год выросло еще на 6%)
- тренд на человекоцентричность, который будет выражаться и в изменении правил поиска, подбора, и в работе, а также общении с текущим персоналом, а также во взаимоотношении с клиентами
- поддержка внутренней мобильности своих же работников. О развитии этого направления заявляли 2\3 работодателей в 2024 году, за год их доля выросла на 4%
- работа с молодежью, тренд актуальный для 70% работодателей и выросший более чем на 20% за год.