Итоги 2024 года в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru

По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 53 тысяч вакансий, превысив прошлогодний рекорд спроса на 6%.

Аналитики hh.ru вместе с ключевыми игроками отрасли подвели итоги 2024 года в лесопромышленной индустрии России и выяснили основные тренды, которые влияли на сферу, а также дали прогнозы на 2025 год.

Спрос

По итогам за 2024 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 53 тысяч вакансий, превысив прошлогодний рекорд спроса на 6%.

В тройку регионов-лидеров по доле вакансий в отрасли по итогам прошлого года вошли Москва и область, а также Санкт-Петербург. На эти три региона приходится треть (33%) или почти 18 тысяч вакансий от всего объёма предложений по стране.

А вот лидерами по росту спроса на персонал в отрасли год к году стали другие регионы: на первом месте по приросту работодатели из Иркутской области (здесь было размещено 2,3 тысячи отраслевых вакансий, что на 64% больше, чем за весь 2023 год). На втором по приросту на кадры – Коми и Воронежская область (+46% в каждом регионе), на третьем – Пермский край (более 2,1 тысячи вакансий, что на 44% больше, чем в 2023).

Топ-20 регионов по спросу на персонал в леспроме, а также динамика спроса и диапазон предлагаемых зарплат в 2024 году, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:

Регион Количество вакансий в отрасли, в тыс. Диапазон Предлагаемых зарплат, в руб. Доля вакансий по отрасли Динамика Вакансий за год Московская область 7,8 75 000 - 115 000 14% 42% Москва 6 91 954 - 172 414 11% 5% Санкт-Петербург 4 74 713 - 126 437 7% 2% Иркутская область 2,3 65 000 - 137 931 4% 64% Краснодарский край 2,2 57 471 - 88 178 4% -1% Пермский край 2,1 55 379 - 91 954 4% 44% Архангельская область 1,7 57 471 - 114 943 3% -4% Хабаровский край 1,7 60 000 - 114 943 3% 10% Ленинградская область 1,5 65 000 - 96 552 3% 21% Нижегородская область 1,4 60 000 - 110 000 3% 11% Красноярский край 1,2 68 966 - 137 931 2% -7% Новосибирская область 1,1 68 966 - 114 943 2% 24% Калужская область 1 60 000 - 100 000 2% 14% Свердловская область 1 68 966 - 114 943 2% 18% Тульская область 0,8 51 724 - 80 460 2% 18% Республика Коми 0,8 51 724 - 91 954 2% 46% Воронежская область 0,8 55 000 - 90 000 2% 46% Республика Татарстан 0,8 68 966 - 114 943 1% -20% Вологодская область 0,7 57 471 - 114 943 1% 28% Костромская область 0,7 57 471 - 99 000 1% 12%

Основной объём вакансий у компаний приходится на целый ряд профессий, список которых сильно не меняется из года в год. При этом данный список всегда представляет собой серьезный микс спроса: нужны и «синие», и «белые» воротнички. Лидируют по числу вакансий и как следствие спросу клиентские менеджеры (9% от всего объёма в отрасли за год), водители (7%), операторы производственной линии (5%), бухгалтеры (3%), разнорабочие (3%), инженеры (3%), кладовщики (3%) и др.

Профессия Динамика за год Доля вакансий от всего объёма в отрасли Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами -4% 9% Водитель 13% 7% Оператор производственной линии 35% 5% Бухгалтер -4% 3% Разнорабочий 37% 3% Инженер-конструктор, инженер-проектировщик -6% 3% Кладовщик 17% 3% Машинист 21% 3% Слесарь, сантехник 19% 3% Менеджер по закупкам 9% 2% Начальник смены, мастер участка 3% 2% Сервисный инженер, инженер-механик 6% 2% Упаковщик, комплектовщик 21% 2% Технолог 5% 2% Электромонтажник 9% 2% Оператор станков с ЧПУ 3% 2% Начальник производства 11% 1% Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 14% 1% Грузчик 6% 1% Продавец-консультант, продавец-кассир -17% 1%

Примечательна динамика спроса в годовом выражении: аналитика показывает, что у предприятий из лесной промышленности сильнее всего вырос спрос на инженеров-электронщиков (+119% новых вакансий год к году), контролеров ОТК (+40%), разнорабочих (+37%), операторов производственных линий (+35%), монтажников (+28%), механиков (+27%), начальников складов (+26%), а также экономистов (+25%), машинистов (+21%), упаковщиков (+21%).

Зарплаты и условия

Кроме спроса за год выросли и медианные зарплаты. В 2024 году средний предлагаемый доход в отрасли в целом по РФ достиг 76 тысяч рублей, что на 18%, или 11,4 тысячи больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат (в медиане) в 2024 году традиционно предлагают московские компании (более 154 тысяч рублей). На втором месте – компании из Петербурга (более 125 тысяч) на третьем – работодатели ДВФО (почти 103 тысячи рублей).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в отрасли по ФО и столицам, 2024 год, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:

Россия Санкт- Петербург Москва СЗФО ПФО УРФО ДВФО СФО ЮФО ЦФО 1 кв. 2023 60 300 ₽ 72 000 ₽ 99 600 ₽ 60 900 ₽ 46 100 ₽ 59 800 ₽ 60 200 ₽ 60 000 ₽ 50 100 ₽ 57 471 ₽ 2 кв. 2023 59 800 ₽ 71 400 ₽ 97 300 ₽ 64 800 ₽ 49 500 ₽ 53 500 ₽ 60 500 ₽ 54 700 ₽ 52 800 ₽ 57 471 ₽ 3 кв. 2023 61 800 ₽ 75 300 ₽ 100 200 ₽ 65 600 ₽ 56 100 ₽ 54 500 ₽ 62 500 ₽ 58 400 ₽ 50 100 ₽ 57 471 ₽ 4 кв. 2023 66 700 ₽ 79 600 ₽ 107 400 ₽ 70 200 ₽ 61 800 ₽ 60 200 ₽ 62 500 ₽ 60 600 ₽ 54 600 ₽ 60 000 ₽ 1 кв. 2024 71 400 ₽ 80 600 ₽ 110 400 ₽ 71 600 ₽ 61 700 ₽ 66 200 ₽ 80 500 ₽ 66 800 ₽ 59 700 ₽ 64 384 ₽ 2 кв. 2024 72 900 ₽ 86 200 ₽ 114 000 ₽ 70 600 ₽ 62 000 ₽ 70 000 ₽ 70 600 ₽ 76 800 ₽ 65 100 ₽ 68 965 ₽ 3 кв. 2024 73 300 ₽ 118 318 ₽ 151 243 ₽ 86 206 ₽ 68 965 ₽ 85 862 ₽ 91 954 ₽ 80 459 ₽ 80 000 ₽ 74 712 ₽ 4 кв. 2024 76 700 ₽ 125 030 ₽ 154 100 ₽ 90 000 ₽ 70 000 ₽ 87 000 ₽ 103 000 ₽ 86 200 ₽ 80 000 ₽ 80 459 ₽

В продолжение темы предоставляемых льгот: по данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», работники, трудящиеся в лесопромышленной отрасли страны по итогам 2024 года, чаще могли пользоваться такими социальными гарантиями: ДМС – доступно 71% работников у компаний-отраслевиков. Также еще у 57% компаний работникам предоставляют компенсацию связи или корпоративную мобильную связь. Ещё у трети работодателей из отрасли сотрудники могут за счет компаний добираться до места работы (28%). А вот реже всего лесопромышленники могут заниматься спортом за счёт компании (есть лишь у 7% компаний), также среди редких льгот – страхование жизни (7% компаний отчитались о наличии) (наглядно на диаграмме).

Поделились практикой распространения льгот и представители лесопромышленной группы «Свеза»: с первого дня официального трудоустройства работники данной компании получают социальный пакет, в который входит добровольно-медицинское страхование, корпоративная развозка, бесплатное питание и многое другое. При этом в 2024 году бенефиты были расширены. Например, «Свеза» пересмотрела размер выплат премий специалистам, которые работают в компании более пяти лет. Сумма подарочного сертификата, в зависимости от стажа, увеличена в 2,5–4,5 раза. Максимальный объём денежного поощрения теперь составляет 25 тысяч рублей.

Тренды 2024 года и ожидания от 2025 года

Обостряющийся дефицит на рынке рабочих и производственных профессий, откуда лесопромышленные компании наравне с остальными черпают кадровые ресурсы, заставляет работодателей выходить не только на новые форматы поиска и найма персонала, но и усилия по удержанию персонала.

Среди основных HR-итогов 2024 года одним из актуальных трендов стала практика ценным работникам, собирающимся уволиться из-за неудобного графика работы, предлагается более удобный график. Об этом заявили сразу 2\3 опрошенных представителей компаний в рамках крупного исследования hh.ru, НИУ ВШЭ и стаффингоой группой Анкор. Ещё 61% компаний, среди которых были и представители производства, а также отраслевики из леспрома, стали ценным работникам, желающим уволиться, предлагать контроффер с пересмотром параметров, ставших причиной желания уволиться. Кроме того, у 59% теперь есть практика предлагать прибавку к зарплате тем, кто также начал поговаривать об увольнении.

Другой интересный кейс по отрасли, свидетельствующий, что HR-сфера меняясь, приносит пользу бизнесу – это кейс компании «Свеза». Представители компании поделились, что «Свеза» побила собственный рекорд по найму персонала в 2024 году. Компаний смогла закрыть потребность в сотрудниках более чем на 90% благодаря комплексному подходу от проведения межвузовского кейс-чемпионата до таргетированной рекламы.

«Последние несколько лет российские промышленники испытывают острый дефицит кадров. Решая эту проблему в 2024 году, «Свеза» использовала более 40 источников привлечения новых сотрудников. Например, в цехах комбинатов компании впервые появились работники-вахтовики. Также «Свеза» вышла в цифровое пространство для привлечения новых кадров. С помощью мобильной и таргетированной рекламы в социальных сетях было охвачено до 1,7 млн человек. Причём эффект от этой задумки группа «Свеза» ощущает до сих пор, потенциальные соискатели направляют свои резюме и трудоустраиваются на комбинаты.

Однако, самым действенным способом оказалась программа «Приведи друга», благодаря которой около 30% соискателей были приняты на работу. При этом сотрудники, по рекомендации которых на комбинаты трудоустроились их знакомые, получают единовременную денежную премию в размере 15 тысяч рублей. Закрепить успех программы также помогло расширение бенефитов при трудоустройстве в виде денежного приветственного бонуса по окончании испытательного срока у новичков.

«Благодаря комплексной работе, которую мы провели за минувшие 12 месяцев, группа «Свеза» наняла в 1,5 раза больше сотрудников, чем удавалось в доковидное время. Среди них специалисты самых разных профессий: оператор автоматических и полуавтоматических линий, сушильщики, лущильщик, сортировщик шпона и фанеры, электромонтёр, слесарь-сантехник, которые теперь трудятся в лесопромышленной отрасли. Однако, несмотря на значительные успехи в этом вопросе, компания всё ещё нуждается в достойных кадрах и будет продолжать работу в заданном направлении», — прокомментировала Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации персонала компании «Свеза».

Топ-5 HR-тенденций на 2025 год: