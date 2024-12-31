Если вдруг вы заболели: график работы медучреждений региона в новогодние праздникиЛюдям есть до всего дело: палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров, а в одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура Марса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.12.24 10:00

Итоги 2024 года: за 12 месяцев региональный парламент принял 124 закона

В уходящем году особое внимание депутаты Мурманской областной Думы уделили вопросам поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также участникам специальной военной операции.

В мае по инициативе губернатора Мурманской области депутаты приняли изменения в закон Мурманской области «О транспортном налоге», установив бессрочное действие льготы по освобождению от уплаты транспортного налога для мобилизованных лиц, участников СВО, их супругов. Также законодательно установлено участникам СВО и членам их семей право на первоочередной личный приём в органы власти и к их должностным лицам. Кроме того, можно подать обращение не только в письменной форме или по электронной почте, но и через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Также уточнён перечень участников СВО, имеющих право на бесплатную юридическую помощь бессрочно.

Бесплатное питание в школах предоставлено детям военнослужащих или сотрудников пограничных органов, дислоцированных на территории Мурманской области, которые командированы в зону проведения СВО, также этой категории граждан будет компенсирована плата за детский сад.

Участники СВО и члены семей погибших защитников, которые имеют право на бесплатные участки, с этого года могут приобретать земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Мурманской области, в аренду без проведения торгов для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд.

Совершенствование регионального законодательства в вопросах социальной поддержки граждан Мурманской области – постоянная работа депутатов Мурманской областной Думы.

В уходящем году расширены меры социальной поддержки по оплате жилья для многодетных семей – с 1 февраля данная мера распространяется не только на оплату коммунальных услуг, но и на оплату жилого помещения; также введена ежегодная денежная выплата ко Дню знаний на каждого школьника из многодетной семьи.

В этом году законодательно исключены ограничения на совмещение мер социальной поддержки по предоставлению льготного ипотечного кредита и предоставления единовременной денежной выплаты в рамках программы «Свой дом в Арктике». Также включены два новых направления предоставления мер государственной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) по соответствующему договору с кредитной организацией, на приобретение у застройщика индивидуального жилого дома.

Для восполнения кадрового дефицита и сокращения сроков получения единовременной выплаты медицинскими работниками в связи с замещением квотированной должности, с этого года квоты устанавливаются Министерством здравоохранения Мурманской области. Кроме того, ежеквартальная компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг будет выплачиваться с даты заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, а не со дня заключения трудового договора с медицинской организацией.

Как и в прошлом году, актом признания заслуг моряков-подводников в защите Отечества и героизма и самоотверженности подводников в мирное время, заслуг авиаторов в защите воздушных рубежей нашей Родины, а также заслуг морских пехотинцев в деле защиты Отечества стали принятые Мурманской областной Думой в 2024 году законы о присвоении почётных званий Мурманской области: посёлку Видяево – почётного звания «Населённый пункт морской доблести», населённому пункту Высокий – почётного звания «Населенный пункт летной доблести», населённому пункту «Спутник» – почётного звания «Населенный пункт воинской доблести».

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31585/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)2024 год стал наиболее удачным для тяжёлой промышленности и ИТ-компаний - большое исследование hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:05Мультфильмы (0+/6+)14:35«Рождество в Вашингтоне». Художественный фильм (12+)16:05«Обзор мировых событий за 2024 год». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области перед Новым годом подешевели куриные яйца, вермишель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара подпрыгнул на 1,15 рубля, евро вырос на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки «Зарплата мамы 2.0»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика