Итоги 2024 года: за 12 месяцев региональный парламент принял 124 закона

В уходящем году особое внимание депутаты Мурманской областной Думы уделили вопросам поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также участникам специальной военной операции.

В мае по инициативе губернатора Мурманской области депутаты приняли изменения в закон Мурманской области «О транспортном налоге», установив бессрочное действие льготы по освобождению от уплаты транспортного налога для мобилизованных лиц, участников СВО, их супругов. Также законодательно установлено участникам СВО и членам их семей право на первоочередной личный приём в органы власти и к их должностным лицам. Кроме того, можно подать обращение не только в письменной форме или по электронной почте, но и через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Также уточнён перечень участников СВО, имеющих право на бесплатную юридическую помощь бессрочно.

Бесплатное питание в школах предоставлено детям военнослужащих или сотрудников пограничных органов, дислоцированных на территории Мурманской области, которые командированы в зону проведения СВО, также этой категории граждан будет компенсирована плата за детский сад.

Участники СВО и члены семей погибших защитников, которые имеют право на бесплатные участки, с этого года могут приобретать земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Мурманской области, в аренду без проведения торгов для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд.

Совершенствование регионального законодательства в вопросах социальной поддержки граждан Мурманской области – постоянная работа депутатов Мурманской областной Думы.

В уходящем году расширены меры социальной поддержки по оплате жилья для многодетных семей – с 1 февраля данная мера распространяется не только на оплату коммунальных услуг, но и на оплату жилого помещения; также введена ежегодная денежная выплата ко Дню знаний на каждого школьника из многодетной семьи.

В этом году законодательно исключены ограничения на совмещение мер социальной поддержки по предоставлению льготного ипотечного кредита и предоставления единовременной денежной выплаты в рамках программы «Свой дом в Арктике». Также включены два новых направления предоставления мер государственной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) по соответствующему договору с кредитной организацией, на приобретение у застройщика индивидуального жилого дома.

Для восполнения кадрового дефицита и сокращения сроков получения единовременной выплаты медицинскими работниками в связи с замещением квотированной должности, с этого года квоты устанавливаются Министерством здравоохранения Мурманской области. Кроме того, ежеквартальная компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг будет выплачиваться с даты заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, а не со дня заключения трудового договора с медицинской организацией.

Как и в прошлом году, актом признания заслуг моряков-подводников в защите Отечества и героизма и самоотверженности подводников в мирное время, заслуг авиаторов в защите воздушных рубежей нашей Родины, а также заслуг морских пехотинцев в деле защиты Отечества стали принятые Мурманской областной Думой в 2024 году законы о присвоении почётных званий Мурманской области: посёлку Видяево – почётного звания «Населённый пункт морской доблести», населённому пункту Высокий – почётного звания «Населенный пункт летной доблести», населённому пункту «Спутник» – почётного звания «Населенный пункт воинской доблести».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31585/