Итоги-2025: 127 северянок открыли свой бизнес благодаря кадровому центру Мурманской области

В 2025 году в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» появились новые виды поддержки женщин в декрете. Кадровый центр «Работа России» Мурманской области помог открыть собственное дело 127 женщинам. Они обратились в службу занятости за содействием началу предпринимательской деятельности и зарегистрировали бизнес или самозанятость.

При этом 104 заявительницы также получили для старта бизнеса выплату от государства.

Особое внимание в работе службы занятости уделяется молодым матерям. Своё дело открыли 20 жительниц Мурманской области, воспитывающих детей дошкольного возраста и обратившихся за помощью в региональный кадровый центр.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, таких впечатляющих результатов удалось достичь благодаря комплексной поддержке. Кадровыми центрами в Заполярье созданы женские клубы, а также реализуется проект «Мама в деле». Карьерные консультанты кадровых центров выступают главными помощниками молодых мам Севера на пути профессионального становления. Они сопровождают участниц проекта на всех этапах — от зарождения бизнес-идеи до её практической реализации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560825/#&gid=1&pid=1