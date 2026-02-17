Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.02.26 15:30

Итоги-2025: акция «Север помогает» стала одной из самых масштабных в Мурманской области

Вчера на оперативном совещании исполняющая обязанности министра внутренней политики Эвелина Макарова выступила с докладом об акции «Север помогает».

Северяне всегда отличались особой душевной теплотой, сплоченностью и готовностью откликнутся на призывы о помощи. С марта 2022 года по поручению Андрея Чибиса на базе партии «Единая Россия» начал работу гуманитарный центр «Север помогает» по сбору необходимого для северян, участвующих в СВО. Он стал одним из самых масштабных, мощных волонтёрских движений региона.

За это время из Мурманской области мобилизованным северянам и военнослужащим отправлено свыше 730 тонн груза и больше 241 тысячи единиц снаряжения. В сборах участвуют общественные организации, предприниматели, партийцы.

Главы муниципальных образований работают в тесном контакте с военкоматами и командованием военных частей, что позволяет точечно отрабатывать поступающие заявки.

«Есть вещи, которые невозможно измерить цифрами – это участие, поддержка и человеческое тепло. Но иногда именно цифры помогают увидеть масштаб единства людей. За почти четыре года к акции подключились десятки тысяч жителей региона, а многие объединились в волонтёрские организации в каждом муниципалитете Мурманской области – плетут сети, шьют, вяжут, изготавливают на 3D-принтерах важные детали для участия в боевых действиях, для медицинской помощи и реабилитации, оказывают помощь раненым в госпиталях», – отметила Эвелина Макарова.

На прошлой неделе было передано 260 коробок гуманитарной помощи для наших бойцов. Это строительные материалы, дизельные отопители, оптоволокно для дронов, маскировочные сети, армейские свечи, продукты, предметы личной гигиены. Всего в рамках акции «Север помогает» отправлено более 732 тонн груза.

И.о. министра отметила, что в 2025 году учреждён почётный знак губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО – «СВОих не бросаем», которым поощрено на сегодня свыше 160 человек. Более 700 человек поощрены благодарностями и грамотами.

В 2025 году было проведено два форума, которые стали опорной точкой для встречи действующих военнослужащих и тыла. На дискуссионных площадках участники форума, а их было свыше 600 человек, обсуждали наиболее актуальные вопросы деятельности волонтёрских объединений, обменивались лучшими муниципальными практиками поддержки ветеранов СВО, их семей и их комплексного сопровождения.

Андрей Чибис в очередной раз поблагодарил всех причастных к гуманитарной акции «Север помогает».

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/sever-pomogaet-v-olenegorske-peredali-novuyu-partiyu-gumanitarnoj-pomoshi-na-front

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: половина россиян считает свой достаток средним-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро теряет 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»