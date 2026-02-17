Итоги-2025: акция «Север помогает» стала одной из самых масштабных в Мурманской области

Вчера на оперативном совещании исполняющая обязанности министра внутренней политики Эвелина Макарова выступила с докладом об акции «Север помогает».

Северяне всегда отличались особой душевной теплотой, сплоченностью и готовностью откликнутся на призывы о помощи. С марта 2022 года по поручению Андрея Чибиса на базе партии «Единая Россия» начал работу гуманитарный центр «Север помогает» по сбору необходимого для северян, участвующих в СВО. Он стал одним из самых масштабных, мощных волонтёрских движений региона.

За это время из Мурманской области мобилизованным северянам и военнослужащим отправлено свыше 730 тонн груза и больше 241 тысячи единиц снаряжения. В сборах участвуют общественные организации, предприниматели, партийцы.

Главы муниципальных образований работают в тесном контакте с военкоматами и командованием военных частей, что позволяет точечно отрабатывать поступающие заявки.

«Есть вещи, которые невозможно измерить цифрами – это участие, поддержка и человеческое тепло. Но иногда именно цифры помогают увидеть масштаб единства людей. За почти четыре года к акции подключились десятки тысяч жителей региона, а многие объединились в волонтёрские организации в каждом муниципалитете Мурманской области – плетут сети, шьют, вяжут, изготавливают на 3D-принтерах важные детали для участия в боевых действиях, для медицинской помощи и реабилитации, оказывают помощь раненым в госпиталях», – отметила Эвелина Макарова.

На прошлой неделе было передано 260 коробок гуманитарной помощи для наших бойцов. Это строительные материалы, дизельные отопители, оптоволокно для дронов, маскировочные сети, армейские свечи, продукты, предметы личной гигиены. Всего в рамках акции «Север помогает» отправлено более 732 тонн груза.

И.о. министра отметила, что в 2025 году учреждён почётный знак губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО – «СВОих не бросаем», которым поощрено на сегодня свыше 160 человек. Более 700 человек поощрены благодарностями и грамотами.

В 2025 году было проведено два форума, которые стали опорной точкой для встречи действующих военнослужащих и тыла. На дискуссионных площадках участники форума, а их было свыше 600 человек, обсуждали наиболее актуальные вопросы деятельности волонтёрских объединений, обменивались лучшими муниципальными практиками поддержки ветеранов СВО, их семей и их комплексного сопровождения.

Андрей Чибис в очередной раз поблагодарил всех причастных к гуманитарной акции «Север помогает».

