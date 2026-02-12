В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операцииПарламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год
Мурманская область. Арктика (16+)12.02.26 15:00

Итоги-2025: Баренцбург становится ближе

6 февраля генеральный директор треста «Арктикуголь» И.А. Неверов посетил Мурманский филиал (МФ) треста. Посещение филиала было приурочено к 95-летию треста, которое отмечается в этом году и подведению результатов работы 2025 года.

Как сообщает официальный канал ФГУП «ГТ «Арктикуголь», Мурманский филиал играет ключевую роль в жизнеобеспечении посёлков российского присутствия на Шпицбергене. Например, по итогам прошлого года было проведено 16 отправок разных грузов по маршруту Мурманск-Баренцбург, 15 из которых совершены морскими судами.  Из Мурманска на Шпицберген отправлено 4041 тонн грузов. Из них – 3500 тонн технических и 354 продовольственных. Отправка совершена в полном соответствии с процедурой таможенного оформления.

В 2025 году были проведено пять туристических рейсов на НИС «Профессор Молчанов». Общее число пассажиров составило 362 человека.

В прошлом году был открыт самый северный пункт выдачи заказов «Wildberries» в Баренцбурге. Товары сюда доставляются из Мурманска морскими судами. За период работы ПВЗ WB сотрудниками МФ отправлено 1325 товаров.

А вот из Баренцбурга в Мурманск в прошлом году было доставлено 7 собак для передачи их в питомник. Сотрудники МФ обустроили территорию для их проживания и организовали условия пребывания. Также в 2025 году было доставлено 115792 кг лома чёрных металлов, 8134 кг отходов полиэтилена и пластика, 6855 кг б/у картона, аварийно-спасательное оборудование для баржи и вертолёта, шахтные газоанализаторы для проведения их проверки и освидетельствования.

