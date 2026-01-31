ЗАЙМЫ ДЛЯ СРОЧНЫХ НУЖД: КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ БЫСТРО И ПРОСТОЭхо аварии на ЛЭП: отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск
Итоги-2025: более 4000 экскурсантов ознакомились с работой Кольской АЭС

В 2025 году промышленную площадку самой северной атомной станции в Европе – Кольской АЭС в г. Полярные Зори Мурманской области посетили более 4000 человек.

В рамках экскурсий участники побывали на ключевых объектах: в машинном зале, реакторном отделении, комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов, на полномасштабном тренажёре блочного щита управления, и в лаборатории внешнего радиационного контроля, находящейся в Полярных Зорях.

Всего было организовано почти 200 экскурсий, из них 65 – технические туры, которые прошли для специалистов профильных направлений – сотрудников российских предприятий, представителей власти, студентов и преподавателей из 24-х российских вузов и ссузов. Информационный центр атомной станции посетили более 3000 человек из разных уголков России – от Владивостока до Мурманска.

«Кольская АЭС придерживается политики открытости, наша цель – сделать знакомство с предприятием максимально доступным, в том числе, с помощью современных форматов, таких, как виртуальные экскурсии. Популярность туров на атомные станции демонстрирует стабильный интерес общественности к промышленному туризму и атомной отрасли в целом», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, ежегодно гостями атомной станции и её инфоцентра становятся сотни представителей самых разных целевых групп – дети работников самой станции, студенты вузов, школьники, воспитанники детских садов, жители региона присутствия, а также журналисты федеральных и региональных СМИ, блогеры, работники местных предприятий и организаций, проектировщики, иностранные делегации и многие другие.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

