Итоги-2025: более 7000 военнослужащих Северного флота выполнили спортивные нормативы на высший квалификационный уровень

В 2025 году более 7000 военнослужащих Северного флота выполнили спортивные нормативы на высший квалификационный уровень, 44 военных спортсмена были удостоены медалей Минобороны «За отличие в соревнованиях» 1-й, 2-й и 3-й степеней.

Как заявил помощник командующего флотом по физической подготовке и спорту полковник Павел Кошкарев, «в сравнении с 2024 годом количество военнослужащих штаба и управлений флота, улучшивших свои результаты физической подготовки, выросло более чем на девять процентов».

В рамках 91-й спартакиады Северного флота были проведены соревнования по 14 различным видам спорта, преимущественно по военно-прикладным. В их числе: зимнее офицерское троеборье, армейский гиревой рывок и армейский рукопашный бой, военное пятиборье, плавание с автоматом и другие. Первое место по итогам спартакиады среди объединений заняла команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Сборные команды Северного флота приняли участие в различных спортивных соревнованиях Военно-морского флота и Вооружённых Сил России. Наилучших результатов добились гиревики, хоккеисты, волейболисты и баскетболисты, занявшие призовые места.

По результатам выступления на спортивных соревнованиях в 2025 году 861 военнослужащий Северного флота выполнили спортивные разряды.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2026 году большое внимание будет уделяться поддержанию высокого уровня физической подготовки военнослужащих Северного флота, дальнейшего совершенствования горной подготовки на флоте. Организации физической подготовки в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции. Проведению детских турниров и блицтурниров по различным видам сорта. Организации спортивно-массовых мероприятий в выходные и праздничные дни с привлечением допризывной молодежи, членов семей военнослужащих и гражданского персонала.

