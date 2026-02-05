Итоги-2025: центр медицины катастроф оказал экстренную помощь жителям региона более чем 1400 раз

Территориальный центр медицины катастроф Мурманской области подвёл итоги работы санитарной авиации за 2025 год. За прошедший год специалисты отделения экстренной, консультативной, специализированной скорой медицинской помощи (санитарной авиации) Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина выполнили 1411 вылетов для оказания экстренной медицинской помощи жителям региона. Работа отделения, являющегося ключевым звеном службы медицины катастроф области, была направлена на обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи в любой точке Кольского полуострова, включая самые отдалённые и труднодоступные территории.

«Санитарная авиация — это быстрота доставки пациентов и качество оказанной медицинской помощи: в условиях круглосуточной готовности наши врачи провели 76 оперативных вмешательств и оказали 626 экстренных консультаций для медицинских работников области, требующих экспертного мнения в сложных клинических ситуациях. Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 60 пациентам, которые были оперативно эвакуированы для получения ВМП в ведущие федеральные клиники. Каждое принятое решение и каждый вылет направлены на усиление доступности передовых технологий лечения в самых труднодоступных районах региона», — рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Чуксеев.

Ключевые результаты года включают значительное увеличение оперативной эвакуации и охват детского населения. Медицинская эвакуация проведена 708 раз, из них 225 детей транспортировано для оказания специализированной помощи, включая 57 новорождённых. Всего помощь с привлечением санитарной авиации получили 332 ребёнка в возрасте до 18 лет, в том числе 241 ребёнок до года. Вертолётами эвакуировано 300 пациентов, из которых 60 находились в труднодоступных местах, рейсовые самолёты доставили 56 человек, а с привлечением специализированного автотранспорта помощь получили 515 пациентов.

«Каждый вылет — это сложная логистическая и медицинская задача. Мы работаем в условиях Крайнего Севера, где от скорости и профессионализма напрямую зависит исход. Особую значимость имеет наша работа в отдаленных посёлках и на удалённых объектах, куда добраться можно только по воздуху. Вся эта работа была бы невозможна без слаженного взаимодействия с Министерством здравоохранения области, аварийно-спасательными службами, региональным МЧС, а также всего коллектива центра», — отмечает Людмила Степановна Чернюк, заведующий отделением экстренной, консультативной, специализированной скорой медицинской помощи ТЦМК, главный внештатный специалист-токсиколог Министерства здравоохранения Мурманской области.

Территориальный центр медицины катастроф, как структурное подразделение Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, круглосуточно обеспечивает функционирование штаба службы медицины катастроф и оказывает экстренную специализированную медицинскую помощь по профилям: анестезиология-реаниматология, хирургия, травматология, нейрохирургия, токсикология и акушерство-гинекология.

