Итоги-2025: число зарегистрированных преступлений в Мурманской области снизилось на 17,8 процента

Вчера состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по Мурманской области. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Чибис, председатель областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители силовых и надзорных ведомств, судейского корпуса.

На коллегии были подведены итоги работы органов внутренних дел в регионе за 2025 год.

Отмечалось, что в Заполярье в прошедшем году число зарегистрированных преступлений снизилось на 17,8 процента, при этом уменьшилось количество тяжких и особо тяжких. Северяне стали реже попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников (снижение на 15,6 процента), однако мошеннические действия с применением информационно-телекоммуникационных технологий по-прежнему очень распространены и составляют почти половину от всех совершенных на территории области преступлений.

Раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований, разбойных нападений, хулиганств, сохранилась на стопроцентном уровне. Близкой к ста процентам остаётся и эффективность раскрытия умышленных убийств и грабежей.

Особое внимание уделялось реализации принципа неотвратимости наказания – более чем на 15 процентов возросло число раскрытых всеми правоохранительными органами преступлений прошлых лет.

- Правоохранительные органы традиционно играют важнейшую роль в обеспечении общественной безопасности и защиты прав граждан, - подчеркнул в приветственном слове Сергей Дубовой. - Целенаправленно, системно и ежедневно ведётся работа по самым различным направлениям – борьба с преступлениями против личности и собственности граждан, с незаконным оборотом наркотиков, обеспечение экономической безопасности. Сотрудники полиции сталкиваются и с новыми вызовами, которым успешно удаётся противостоять благодаря профессионализму, достойной подготовке и оперативности.

Председатель Думы поблагодарил руководство Управления Министерства внутренних дел за плодотворное сотрудничество с региональным парламентом, отметив, что совместная работа позволяет своевременно вносить изменения в действующее законодательство, устранять пробелы и совершенствовать механизмы противодействия правонарушениям, а результатом такого взаимодействия стал целый ряд законодательных актов, принятых Думой в прошлом году.

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Алексей Александрович Веселовский вручил награды руководителям отделов, показавших наилучшие результаты по комплексу показателей оперативно-служебной деятельности по итогам 2025 года.



«Высокие результаты являются закономерным итогом слаженной работы личного состава, ответственного руководства и эффективного использования всех служебных ресурсов. Опыт лучших подразделений будет распространён для повышения эффективности работы всех территориальных органов области», – сказал Алексей Веселовский.

В рамках заседания состоялась церемония награждения. За высокий профессионализм, продолжительную безупречную службу и существенный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на территории региона Сергей Дубовой вручил Благодарственное письмо областной Думы начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области, генерал-майору полиции Алексею Веселовскому.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33772/