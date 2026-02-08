На «Лыжню России» можно зарегистрироваться уже сейчасЯркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»
Итоги-2025: число жалоб , проступивших в Банк России на кредитно-финансовые организации, выросло почти на 15%

Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже – на расчёт коэффициента бонус-малус и навязывание дополнительных услуг.

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, надзорные меры регулятора позволили сохранить в стране тенденцию к снижению жалоб на навязывание дополнительных услуг при потребительском и автокредитовании – на 31 и 65% соответственно.

Однако общее число жалоб на банки выросло почти на 15%. Это в первую очередь связано с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. Люди стали чаще жаловаться на ограничения в переводах и операциях по картам. В то же время именно эти меры способствовали снижению на 30% количества жалоб по поводу кибермошенничества и на 29% – по поводу ситуаций, когда люди под давлением мошенников добровольно передают им деньги или конфиденциальную информацию.

«Проблема в том, что банки зачастую не объясняли клиентам, в чём причина ограничений, и что делать, чтобы их снять. Поэтому в августе мы обратили на это внимание кредитных организаций, направили им рекомендации. Наш мониторинг подтверждает, что большинство банков им следуют. Каждый человек, если он вдруг столкнется с такой проблемой, должен однозначно понимать не только причины произошедшего, но и необходимые действия для решения проблемы», – отметил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Почти в два раза меньше жалоб поступило на работу страховых компаний. Сохранилась тенденция к снижению жалоб по поводу ОСАГО – их было почти втрое меньше, чем в 2024 году. Кроме того, сократилось количество претензий на страхование от несчастных случаев и болезней и на страхование жизни.

На микрофинансовые организации граждане жаловались на 13,3% чаще, в том числе из-за проблем с получением кредитных каникул. После применения надзорных мер Банка России ряд организаций – нарушителей прекратили незаконное начисление процентов, необоснованные отказы в предоставлении каникул и другие недобросовестные практики. Почти на 30% уменьшились жалобы по поводу навязывания дополнительных услуг.

Претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг стало меньше на 24%, что во многом связано с сокращением числа «санкционных» жалоб – в 2,9 раза. Аналогичную динамику демонстрируют жалобы по вопросам управления ПИФ – их число снизилось примерно на 25%.

 

