Итоги-2025: цифровые технологии ускорили процесс

В минувшем году объём выданных сведений из Единого государственного реестра недвижимости на территории Мурманской области по запросам физических и юридических лиц превысил один миллион и составил 1019982 выписки из ЕГРН, из которых 99,2 процента было выдано в электронном виде. Полномочия по предоставлению сведений из ЕГРН осуществляет региональный Роскадастр.

«Сегодня мы можем оперативно предоставлять важную информацию практически мгновенно, что стало возможным благодаря развитию электронного документооборота и цифровизации процессов обработки данных. Наполнение ЕГРН сведениями является одной из приоритетных задач на сегодняшний день, направленных на достижение целей программы «Национальная система пространственных данных». Предоставление полной и актуальной информации об объектах капитального строительства и земельных участках положительно влияет на реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов региона», - подчеркнула заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Татьяна Лазарева.

Специалисты отмечают, что чаще всего заявители запрашивали выписки о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (более 323 тысяч запросов), выписки об объекте недвижимости (более 296 тысяч запросов) и выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (около 189 тысяч запросов).

«Цифровые технологии позволили ускорить процесс оказания государственных услуг, сократить сроки ожидания и минимизировать необходимость личного присутствия заявителей в офисах МФЦ. Сегодня собственник может бесплатно получить онлайн-выписку о своей недвижимости на портале «Госуслуги» в течение одной минуты. Это самый простой, быстрый и удобный способ запросить информацию об объекте», - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Напомним, что онлайн-выписка - это электронный документ, который содержит сведения об объекте недвижимости (кроме планов и схем) и заверен электронными подписями Росреестра и Минцифры. Она имеет ту же юридическую силу, что и бумажная.