Итоги-2025: доход, стабильность и качество работы — главные поводы для профессиональной гордости россиян

Топ-3 поводов для профессиональной гордости россиян за 2025 год — рост дохода, стабильная и качественная работа. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каким достижением 2025 года в работе россияне чаще всего гордятся?

На первом месте с результатом в 9% голосов — повышение уровня дохода. 8% опрошенных удовлетворены тем, что весь год работали стабильно. 7% гордятся высоким качеством своего труда.

Выполнением или перевыполнением планов довольны 6%. Для каждого двадцатого главным предметом гордости стало завершение профобучения. Ещё для 5% — уважение коллег и начальства.

По 3% удовлетворены тем, что освоили новые рабочие навыки, научились отстаивать свою позицию перед коллегами и руководством, сумели выстроить баланс работы и личной жизни.

Мужчины чаще называли в качестве поводов для гордости такие результаты 2025 года как смена профессии и успешное прохождение проверок контролирующих органов. Женщины — завершение обучения, а также баланс работы и личной жизни.

Время проведения опроса: 29—30 декабря 2025 года.