Итоги-2025: глава города Апатиты Николай Бова доложил губернатору Андрею Чибису о реализации стратегического плана «На Севере – жить!»

Глава города Апатиты Николай Бова представил отчёт о реализации стратегического плана «На Севере – жить!» на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

В 2020-2024 годах в Апатитах созданы 4 общественных пространства, благоустроено 76 дворовых территорий, капитально отремонтировано 48 многоквартирных домов. Отремонтированы 742 подъезда, обустроено 67 контейнерных площадок. Результатом работы стал рост индекса качества городской среды за 5 лет на 32,2%. Апатиты – один из лидеров региона по исполнению мероприятий плана «На Севере – жить!».

С 2020 года установлены 17 остановочных комплексов, 12 спортивных и 8 детских площадок, заменены на светодиодные более 3 тысяч уличных светильников. Приобретено и установлено более 30 светодиодных композиций, в том числе городская ёлка с шатром. Обновлено 12 школьных и 6 дошкольных пространств, отремонтирован школьный бассейн корпуса гимназии №1, создан Дом Юнармии, построен ФОК «Вертикаль». Отремонтированы фасад городского бассейна, стадион «Олимп», спорткомплекс «Атлет», оборудована современная бросковая зона на хоккейной коробке. Создано уникальное пространство «СОПКИ.СПОРТ», полностью адаптированное для людей с ОВЗ. Капитально отремонтирован танцевальный зал Дворца Культуры, библиотека имени Ларисы Гладиной. Выполнен ремонт кровли и фасада здания детской школы искусств, молодежного центра. Созданы пространства «СОПКИ» и 3 модельных библиотеки. Обновлён парк общественного транспорта, ведётся ремонт дорог. Для медиков выделено 38 служебных квартир, запущен «Медицинский шаттл» между Апатитами и Кировском.

Проводимые комплексные мероприятия по состоянию на 1 января 2025 года впервые за десятилетия привели город к приросту населения.

В 2025 году в Апатитах реализовано 5 проектов в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» и 3 – в рамках программы «На Севере – твой проект». Выполнены ремонтные работы в школах, доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана, капитальный ремонт крыши спорткомплекса «Атлет», продолжен ремонт улично-дорожной сети города, ямочный ремонт придомовых территорий, заменено 592 уличных светильника. Выделены средства на ремонт детской и взрослой поликлиник, выполнены основные ремонтные работы. Началось строительство студенческого общежития филиала МАУ в городе Апатиты на 200 мест: 5 этажей с двухместными комнатами и переходом в университет. АО «Мурманскводоканал» выполняет капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения с полной заменой одного из основных магистральных водоводов протяжённостью около трёх километров на современную полиэтиленовую трубу с гарантией службы в 50 лет.

В 2026 году стартует проект благоустройства территории «Любкино болото», запланированы капитальные ремонты чаши городского бассейна, детского сада, школы искусств и библиотеки. Начинается строительство крытого футбольного манежа.

«За годы реализации плана мероприятий «На Севере – жить!» изменения в городе, без преувеличения, коснулись каждого жителя, – отметил Николай Бова в конце своего доклада. – Выражаю благодарность и признательность лично Вам, Андрей Владимирович, и правительству Мурманской области за поддержку, понимание и совместную плодотворную работу. Муниципальная команда при поддержке апатитчан будет и дальше вносить достойный вклад в развитие города и области!»

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560754/#&gid=1&pid=5

