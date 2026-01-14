Итоги-2025: грузооборот Мурманского морского торгового порта снизился на 30%

Как сообщает t.me/murport, 2025 год стал испытанием для отрасли: падение цен на уголь, рост ж/д тарифов, переориентация экспорта на Восток. За прошлый год грузооборот Мурманского морского торгового порта снизился на 30% - с 13,97 млн тонн в 2024 году до 9,73 млн тонн (декабрь 2025 года — 371 тысяча тонн).

В структуре грузооборота ММТП за прошлый год 77% — уголь, 21% — железорудный концентрат и окатыши, 2% — каботаж, генеральные грузы, химические удобрения

«Несмотря на объективные трудности, мы адаптировались. Портовый альянс, как управляющая компания, обеспечил координацию ресурсов, а профессионализм команды ММТП позволил удержать позиции. Мы продолжаем стабильно работать с углём и ЖРК, обеспечивая экспорт страны через Арктику. Наши преимущества — глубины до 16 метров, круглогодичная навигация, выход в Мировой океан, универсальность мощностей и гибкость к внешним условиям. Мы доказали: даже в сложных условиях ММТП — надёжный партнёр», - отметил Владислав Яковчук, коммерческий директор.

Напомним, порт принимает суда дедвейтом до 210 тысяч тонн.