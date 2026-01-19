Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
Мурманская область. Арктика (16+)19.01.26 10:00

Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%

Грузооборот морских портов России за 2025 год уменьшился на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 884,5 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил 441,7 млн тонн (-0,2%), в том числе: угля – 202,9 млн тонн (+7,8%), зерна – 52,2 млн тонн (-31,1%), грузов в контейнерах – 54,0 млн тонн (-2,7%), минеральных удобрений – 45,9 млн тонн (+8,0%), чёрные металлы – 23,0 млн тонн (+20,8%), руда – 15,9 млн тонн (+29,1%), грузы на паромах — 8,3 млн тонн (+3,0%).

Объём перевалки наливных грузов составил 442,8 млн тонн (-0,5%), в том числе сырой нефти – 274,9 млн тонн (+2,8%), нефтепродуктов – 121,1 млн тонн (-7,7%), сжиженного газа – 37,2 млн тонн (+2,5%), пищевые грузы – 5,7 млн тонн (-11,4%).

Экспортных грузов перегружено 696,6 млн тонн (-0,6%), импортных грузов – 41,2 млн тонн (-3,9%), транзитных – 71,5 млн тонн (+10,0%), каботажных – 75,2 млн тонн (-5,0%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 87,1 млн тонн (-6,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 21,3 млн тонн (-18,3%), наливных грузов - 65,8 млн тонн (-1,6 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 47,0 млн тонн (-9,8%), Сабетта – 29,1 млн тонн (-0,4%), Варандей – 4,6 млн тонн (-10,3%) и Архангельск – 2,2 млн тонн (-14,6%).

