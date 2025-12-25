Итоги-2025 и планы-2026: продолжится благоустройство исторического центра Мурманска и общественных пространств в муниципалитетах

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова 23 декабря рассказала о реализации стратегического плана «На Севере – Жить!» в сфере благоустройства.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске продолжается комплексное преображение исторического центра. Работы на улице Ленинградской в завершающей стадии, скоро здесь появится современное пространство для прогулок и отдыха, которое образует пешеходную связь с главной площадью города. Проект предусматривает возведение на площади Пять Углов скульптурной композиции в виде айсберга и «плывущих» льдин. Тематика навеяна образами покорения Заполярья, незамерзающего порта и Северного морского пути. В рамках благоустройства исторического центра планируется строительство многоуровневого паркинга с коммерческими помещениями и смотровой площадкой на территории за гостиницей «Меридиан».

Кроме того, реализуются проекты благоустройства разных масштабов в населенных пунктах региона с помощью различных инструментов и механизмов финансирования.

«Первый инструмент – это Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В текущем году мы успешно реализовали 4 проекта. Также Минстроем России были признаны победителями 4 муниципалитета, проекты в которых начнём реализовывать в следующем году. Они реализуются в том числе за счет средств федерального гранта. Второй инструмент – губернаторская программа «На Севере – твой проект». В предстоящем году финансирование за счет средств областного бюджета увеличено на 100 млн рублей, это позволит реализовать больше инициатив. И третий – ямочный ремонт дворовых проездов. В предстоящем году расширен перечень работ в рамках данной субсидии в части возможности ремонта тротуаров», – рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

В числе победителей Всероссийского конкурса – проект благоустройства Поморской набережной в Коле. Набережная является самой большой в регионе, ее площадь составляет 68 тысяч кв метров. Реализация второго этапа позволила увеличить площадь благоустроенной территории ещё на 12 тысяч кв. метров и создать комфортное общественное пространство для отдыха и проведения досуга у воды.

Благодаря реализации проекта по благоустройству городского парка им. С.Е. Бровцева в Мончегорске организована не просто зелёная территория, а современное и многофункциональное общественное пространство. Обновлены детские и спортивные зоны, появилась центральная событийная зона со сценой, променад вдоль берега озера и смотровая площадка. В ходе работ выполнен и ремонт входной группы, а также установлено дополнительное освещение, что создает дополнительный комфорт для граждан.

Завершено благоустройство общественной территории «Улица Строителей» в Полярных Зорях. Теперь пешеходные зоны и тротуары стали шире и удобнее для жителей. Также уложены пешеходные тротуары и проведено озеленение. Важной деталью проекта стало устройство современного остановочного павильона, в котором планируют организовать продажу горячих напитков. Форма павильона отличается многослойностью конструкций, а специальная подсветка придает объекту особую яркость. В рамках проекта выполнен большой объём работ по модернизации системы наружного освещения: облик города стал современнее.

В текущем году завершилась также реализация проекта по благоустройству улицы Ленина в Ковдоре. Проект перезапустил центральную улицу города путем организации удобной пешеходной зоны, устройства современного освещения, озеленения, а также установки арт-объекта, инсталляций и скульптур. По итогам выполненных работ этого года протяженность благоустроенной улицы составила 670 метров, а это более половины протяженности всей улицы (1,3 км).

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории региона завершены работы по благоустройству Городского парка в Североморске. Площадь благоустроенной территории – 88 тысяч кв метров. Заменено тротуарное покрытие, модернизирована спортивная зона, обновлены центральная аллея и входная группа, а также выполнено озеленение.

В этом году благоустроен парк-сквер в Ловозере – с инициативой выступили жители. Проектирование проводил муниципалитет совместно с заинтересованными гражданами. Площадь благоустроенной территории – более 4,5 тысяч кв метров. Созданы детские игровые площадки и спортивная зона с современным оборудованием и безопасным покрытием, установлены скамьи, рассчитанные на комфортное пребывание для посетителей различных возрастных групп. Территория сквера оснащена системой наружного освещения и видеонаблюдения, обеспечивающими безопасность и комфорт посетителей в вечернее время суток. Выполнено озеленение.

В этом году Мурманская область вновь приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Впервые участвовать смогли опорные населённые пункты с населением до 5 тысяч человек, Териберка стала одним из победителей.

Среди победителей также Апатиты с проектом благоустройства парка «Любкино болото», Мончегорск со вторым этапом реконструкции городского парка им. С.Е. Бровцева, Ковдор с продолжением работ на главной улице города.

Общая сумма федерального гранта на реализуемые проекты превысила 290 миллионов рублей.

Следующий инструмент реализации проектов адресной направленности – это губернаторская программа «На Севере – твой проект». За прошедшие 6 лет реализовано 382 проекта, а в 2025 году проведены работы еще по 66 инициативным проектам-победителям. До 15 декабря текущего года инициативные жители подавали заявки на портал «Наш Север». В настоящее время ведётся модерация заявок. Всего поступило 253 заявки. В период с 30 декабря по 26 января состоится онлайн-голосование, подведение итогов – до 20 февраля.

Важно отметить, что объём финансирования по сравнению с текущим годом был увеличен на треть за счет средств областного бюджета: на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Ещё один инструмент – ямочный ремонт дворовых проездов. Всего с 2020 года было отремонтировано более полутора тысяч дворовых проездов общей площадью более 228 тысячи кв. метров во дворах всего региона. В текущем году работы выполнены в 20 муниципалитетах на 307 дворовых территориях.

Напомним, что благоустройство и создание комфортной городской среды в Мурманской области реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558855/?sphrase_id=7216892#&gid=1&pid=23