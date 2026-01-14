Итоги-2025: из Мурманской области в Китай автомобильным и авиационным транспортом экспортировано 95 партий живого краба

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело предварительные итоги работы за 2025 год. Как сообщает ведомство, в прошлом году было проведено более 18325 контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе 338 мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом, из них с выявленными нарушениями – более 315 контрольных (надзорных) мероприятий.

Вынесено 671 постановление о привлечении к административной ответственности. Наложено 505 штрафов на сумму более 15 млн рублей.

В сфере пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте в Архангельской и Мурманской областях при вывозе с территории Российской Федерации в 2025 году было досмотрено 3440 партий рыбной и морепродукции. Продукция отправлена в страны ЕС, Китай, Корею и другие страны, при этом оформлено 107 тысяч тонн продукции и выдано 3640 ветеринарных сертификатов. В том числе с территории Мурманской области напрямую в Китай автомобильным и авиационным транспортом экспортировано 95 партий живого краба, досмотрено 452 тонны продукции и оформлено 104 ветеринарных сертификата.

Кроме того, досмотрено для отправки на экспорт 13 партий кормовых дрожжей в количестве 226,7 тонны, на продукцию выдано 13 ветеринарных сертификатов. 5 партий муки рыбной кормовой в количестве 1,5 тонны, на продукцию выдано 5 ветеринарных сертификатов.

При ввозе на территорию Российской Федерации в 2025 году досмотрено 6,1 миллиона штук смолта атлантического лосося, а также досмотрено 110 партий рыбной продукции, изготовленной российскими судами и ввезённой после временного хранения на холодильных терминалах Норвегии.