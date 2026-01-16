КАК УЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСПЛАТНО: СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И РАСШИФРОВКА УРОВНЕЙЧТО БУДЕТ С ВКЛАДОМ, ЕСЛИ БАНК ЛИШАТ ЛИЦЕНЗИИ
16.01.26

Итоги-2025: количество жалоб в сфере нацпроектов сократилось практически в три раза

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Кристиной Смирновой. Глава региона поблагодарил главу ведомства за взаимодействие в прошлые годы.

«Вы занимаетесь контролем за конкуренцией на рынке, включением в реестр недобросовестных подрядчиков, – всё это принципиально важно для реализации национальных проектов, нашего плана «На Севере – жить!», для исполнения контрактов, которые меняют Мурманскую область, наши города и поселки к лучшему. В этом году вам также предстоит огромный объём работы. Прошу вас с тем же профессионализмом и ответственностью следить за тем, что происходит на рынке, в том числе за соблюдением ценовой политики. К тем, кто её нарушает, злоупотребляет возможностями, нужно применять самые строгие меры, ведь это очень чувствительный для людей вопрос», – отметил Андрей Чибис.

Кристина Смирнова напомнила, что основной точкой соприкосновения антимонопольного органа и регионального правительства много лет остаётся сфера государственных закупок, на особом контроле – реализация национальных проектов.

«Наша служба самостоятельно инициирует внеплановые проверки, рассматривает обращения заказчиков о включении в реестр недобросовестных поставщиков и жалобы участников. Хочу отметить, что в 2025 году их количество в сфере нацпроектов сократилось практически в три раза. Вся информация о деятельности службы обобщается и своевременно доводится до проектного офиса и заказчиков, – по моему мнению, такое взаимодействие позволяет снизить количество допускаемых ошибок. В качестве положительного примера можно привести практику контрольно-надзорной деятельности в отношении уполномоченного органа: все поступившие жалобы на действия комиссии по рассмотрению заявок в 2025 году были признаны необоснованными», – подчеркнула Кристина Смирнова.

Приоритетным направлением взаимодействия в 2026 году станет реализация нового Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2026–2030 годы, который предусматривает обязанность регионов до 1 мая 2026 года утвердить новые «дорожные карты» по содействию развитию конкуренции в регионах с учетом требований стандарта развития конкуренции.     

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560593/#&gid=1&pid=1

