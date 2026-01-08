Итоги-2025 на рынке жилья: инвестиционный спрос сократился, «новая» вторичка оживилась

Первая половина 2025 года на рынке недвижимости прошла под влиянием высокой ключевой ставки, которая сдерживала покупательскую активность россиян. Во второй половине года начал оживать как первичный, так и вторичный рынок жилья, рассказали Банки.ру эксперты «Авито Недвижимости».

Первичный рынок

Пиком активности на первичном рынке стал ноябрь, когда было зарегистрировано рекордное за год число договоров долевого участия (ДДУ) — на 45% больше, чем в ноябре 2024-го. Этот всплеск напрямую связан с анонсированными изменениями в условиях семейной ипотеки, вступающими в силу с февраля 2026 года, считает управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Такой дедлайн стимулировал людей действовать более активно, и сейчас происходит перетекание будущего спроса в текущий. Доля сделок с ипотекой на первичном рынке в Москве в ноябре достигла 71%. На семейную ипотеку приходится до 80% выданных жилищных кредитов. В зависимости от того, будет ли ключевая ставка меняться по прогнозу ЦБ РФ, во втором полугодии 2026-го можно будет увидеть восстановление рынка, допустил Алексеев.

«Учитывая долю ипотек в общей структуре сделок, доступность недвижимости для большинства россиян зависит не только и не сколько от цены, а скорее от размера ипотечного платежа или платежа по рассрочке», — резюмировал эксперт.

Вторичный рынок

Рынок вторичного жилья также к концу года показал положительную динамику: число сделок в третьем квартале выросло на 18% год к году. По итогам 11 месяцев 2025-го суммарно объём продаж год к году вырос на 5% в Москве и на 3% в Санкт-Петербурге, рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Выросло количество сделок в Московской и Ленинградской областях. По мнению Еремкина, на фоне общей нисходящей динамики это может сигнализировать о том, что жители мегаполисов будут чаще присматриваться к относительно доступному жилью в городах-спутниках.

Одним из ключевых трендов года на вторичном рынке стали альтернативные сделки. Согласно исследованиям «Авито Недвижимости», 54% покупателей, планирующих улучшить жилищные условия, начинают этот путь с продажи своей текущей квартиры, используя вырученные средства как основной капитал.

Предпочтения покупателей

Структура спроса окончательно сместилась в сторону покупателей для собственного проживания, в основном семей, использующих льготные программы. Инвестиционный спрос сократился, что косвенно подтверждается появлением сегмента «новой вторички» — квартир в новостройках, приобретенных ранее для инвестиций и теперь выходящих на перепродажу.

Предпочтения покупателей стали более рациональными и сфокусированными на качестве жизни. На первый план вышли не только параметры самого жилья, но и надёжность контрагента и безопасность сделки, отмечают эксперты.

При выборе квартиры в новостройке практически 50% пользователей указывают в фильтрах поиска параметр «чистовая отделка». Среди самых востребованных характеристик жилья — просторная кухня (более 10 кв. метров) и наличие парков или рекреационных зон в шаговой доступности. Выбирая вторичное жильё, покупатели стали гораздо тщательнее рассчитывать совокупную стоимость владения, включая необходимые вложения в ремонт. Также мы наблюдаем тренд на смещение активности в крупных агломерациях в сторону прилегающих областей (Московская, Ленинградская), где можно найти более доступные варианты с развитой транспортной инфраструктурой, заключили в «Авито Недвижимости».