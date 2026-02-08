На «Лыжню России» можно зарегистрироваться уже сейчасЯркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»
Итоги-2025: на территории более 8 тысяч га региональный Росреестр выявил нарушения земельного законодательства

В 2025 году деятельность Управления Росреестра по Мурманской области в сфере земельного надзора была направлена на обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости в рамках развития госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

За прошедший год земельные инспекторы ведомства провели 1898 контрольных мероприятий, в том числе 9 проверок, на участках общей площадью более 1200 тысяч гектаров. Всего было обследовано 1218 участков. На территории более 8 тысяч га выявлены нарушения земельного законодательства, в том числе использование земли не в соответствии с целевым назначением или видом разрешенного использования, а также неиспользование участков, предоставленных под жилищное строительство.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий правообладателям участков было объявлено 390 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, вынесено 16 предписаний об устранении нарушений», - сообщила начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, инспекторы также выявили более 70 капитальных строений на участках, не предназначенных под строительство таких объектов (например, на участке для дачного строительства была размещена туристическая база). Материалы направлены в органы местного самоуправления.

Большое внимание уделяется вопросам профилактики нарушений. В прошлом году инспекторы проконсультировали 280 землепользователей, из них 60 - через мобильное приложение «Инспектор».

Земельные инспекторы напоминают, что каждый правообладатель сам может проверить правильность использования своего участка с помощью сервиса Росреестра «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» на сайте https://rosreestr.gov.ru в подразделе Деятельность – Государственный земельный надзор. Воспользоваться сервисом можно без авторизации.

При возникновении вопросов северяне могут обратиться в отдел государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01.

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
