Итоги-2025: пассажиропоток авиакомпаний внутри России в 2025 году сократился, а международных направлениях, напротив, вырос

Пассажиропоток авиакомпаний внутри РФ в 2025 году снизился на 3,8% относительно показателя за предыдущий год, до 81,5 млн человек, сообщает finmarket.ru, ссылаясь на информацию Росавиации.

Трафик на международных направлениях, напротив, вырос - на 1,6%, до 27,4 млн пассажиров. Наибольший прирост в зарубежье зафиксирован на рейсах между Россией и странами за пределами СНГ - на 8,4%, до 17,7 млн человек.

Из-за сокращения перевозок внутри страны общий пассажиропоток отечественных авиакомпаний также продемонстрировал снижение - на 2,5%, до 108,9 млн человек. Пассажирооборот уменьшился на 0,6%, до 284,43 млрд пассажиро-километров, процент занятости кресел увеличился на 0,2 процентного пункта, до 89,5%.

Пассажиропоток российских аэропортов в 2025 году остался практически на прежнем уровне - 214,7 млн человек (-0,8%).

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
