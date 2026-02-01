Итоги-2025: пассажиропоток авиакомпаний внутри России в 2025 году сократился, а международных направлениях, напротив, вырос

Пассажиропоток авиакомпаний внутри РФ в 2025 году снизился на 3,8% относительно показателя за предыдущий год, до 81,5 млн человек, сообщает finmarket.ru, ссылаясь на информацию Росавиации.

Трафик на международных направлениях, напротив, вырос - на 1,6%, до 27,4 млн пассажиров. Наибольший прирост в зарубежье зафиксирован на рейсах между Россией и странами за пределами СНГ - на 8,4%, до 17,7 млн человек.

Из-за сокращения перевозок внутри страны общий пассажиропоток отечественных авиакомпаний также продемонстрировал снижение - на 2,5%, до 108,9 млн человек. Пассажирооборот уменьшился на 0,6%, до 284,43 млрд пассажиро-километров, процент занятости кресел увеличился на 0,2 процентного пункта, до 89,5%.

Пассажиропоток российских аэропортов в 2025 году остался практически на прежнем уровне - 214,7 млн человек (-0,8%).