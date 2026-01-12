Надежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом годуКАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА
Итоги-2025: погрузка на сети ОАО «РЖД» снизилась на 5,6%

В 2025 году на погрузку оказывал влияние ряд внешних негативных факторов, что привело к уменьшению отправки таких массовых грузов, как строительных - на 10,5%, чёрных металлов - на 17,7%, каменного угля - на 2,1%. В связи с ремонтами на НПЗ на 5% уменьшилась отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов в целом за год снизилась на 12,2%. Это связано с неблагоприятными погодными условиями предыдущего года. Они привели к снижению урожая зерна, который в основном предъявлялся на железнодорожный транспорт в I полугодии, отмечает пресс-служба компании.

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в декабре 2025 года составила 94,5 млн тонн, что на 4,8% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, сообщила компания.

Грузооборот за декабрь прошлого года был равен 208,9 млрд тарифных тонно-км (-6,1% к декабрю 2024 г.), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 259,3 млрд т-км (-5,2%).

По данным компании, в последний месяц года выросла отправка зерна (+34,1%), железной и марганцевой руды (+0,3%), цветной руды и серного сырья (+1,8%), промсырья (+1,7%).

Погрузка на сети «РЖД» в 2025 году снизилась на 5,6%, до 1 млрд 116 млн тонн.

Так, в прошлом году  железными дорогами было погружено: каменного угля - 324,5 млн тонн (-2,1% к 2024 г.), кокса - 10 млн тонн (-15,4%), нефти и нефтепродуктов - 197,1 млн тонн (-5%), руды железной и марганцевой - 108,4 млн тонн (-0,5%), чёрных металлов - 50,6 млн тонн (-17,7%), лома чёрных металлов - 7,6 млн тонн (-32,2%), химических и минеральных удобрений - 70,3 млн тонн (+3,8%), цемента - 20,3 млн тонн (-12,3%), лесных грузов - 24,8 млн тонн (-5,9%), зерна - 27,4 млн тонн (-12,2%), строительных грузов - 99,3 млн тонн (-10,5%), руды цветной и серного сырья - 17,2 млн тонн (+5,1%), химикатов и соды - 20 млн тонн (-5,6%), промышленного сырья и формовочных материалов - 27,1 млн тонн (-16%), остальных, в том числе грузов в контейнерах, - 111,2 млн тонн (-7,3%).

Грузооборот в 2025 году составил 2 трлн 478,3 млрд тарифных т-км (-1,8%), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии - 3 трлн 75,1 млрд т-км (-1,2%).

По итогам прошлого года зафиксирован рост экспорта грузов на наиболее востребованном восточном направлении - на 6,5%, до 163,5 млн тонн.  Опережающими темпами выросли экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,6%, до 45,3 млн тонн), в том числе удобрений (+62,6%), нефти и нефтепродуктов (+4,3%), железной руды (+9,2%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+13%). Также на восток увеличен экспорт каменного угля (+6,1%).

