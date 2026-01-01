Итоги-2025: покупательная способность маткапитала упала за 10 лет вдвое

Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. К такому выводу пришли эксперты ВНИИ труда.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на материал, опубликованный в последнем номере журнала ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования», по расчётам авторов, в 2015-м на маткапитал в среднем по России можно было приобрести 8,7 кв. метров жилья в новостройке. Тогда выплата составляла 453 тысячи рублей и предоставлялась только при рождении второго ребёнка - право на маткапитал при рождении первенца появилось лишь в 2020 году.

К концу 2024-го этот показатель снизился до 3,6 кв. метров. При этом размер сертификата составлял 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго, если семья ранее не получала выплату.

В 2025 году на маткапитал можно было приобрести около 3,5-4 кв. метров жилья, отметила управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По данным «Сбериндекса», к концу года средняя цена квадратного метра в новостройках по стране достигла 180 тысяч рублей. Размер сертификата сейчас составляет 690 тысяч рублей на первого ребёнка и 912 тысяч рублей - на второго, если выплата ранее не оформлялась.

Авторы отмечают, что эффективность маткапитала существенно различается по регионам. Так, наибольшую площадь жилья за счёт выплаты можно приобрести в Ингушетии - 11,2 кв. метров, а наименьшую - в Москве, где этот показатель составляет 1,8 кв. метров. В целом в 2024 году в 31 регионе России на средства сертификата в новостройке можно было купить менее 5 кв. метров.

Как отмечается в статье, важно учитывать и то, что покупка жилья нередко требует привлечения ипотеки, взять и обслуживать которую могут далеко не все семьи. При этом, как сказал изданию гендиректор ВНИИ труда Владимир Смирнов, материалы, публикуемые в журнале, не отражают официальную позицию института: все статьи носят авторский характер и выражают исключительно мнение их авторов.

Быстрый рост цен на жильё действительно снижает возможности маткапитала в покупке квартиры, согласен Смирнов. При этом на момент запуска программы (2007 год) сертификат был фактически единственной демографической мерой поддержки. Сегодня же в РФ сформирована комплексная система помощи родителям, напомнил эксперт.