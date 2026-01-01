Предновогодние и новогодние радости в областном центреПраздник к нам приходит! Новогодний спецвыпуск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.01.26 14:00

Итоги-2025: покупательная способность маткапитала упала за 10 лет вдвое

Покупательная способность материнского капитала сократилась вдвое за десять лет. К такому выводу пришли эксперты ВНИИ труда.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на материал, опубликованный в последнем номере журнала ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования», по расчётам авторов, в 2015-м на маткапитал в среднем по России можно было приобрести 8,7 кв. метров жилья в новостройке. Тогда выплата составляла 453 тысячи рублей и предоставлялась только при рождении второго ребёнка - право на маткапитал при рождении первенца появилось лишь в 2020 году.

К концу 2024-го этот показатель снизился до 3,6 кв. метров. При этом размер сертификата составлял 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго, если семья ранее не получала выплату.

В 2025 году на маткапитал можно было приобрести около 3,5-4 кв. метров жилья, отметила управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По данным «Сбериндекса», к концу года средняя цена квадратного метра в новостройках по стране достигла 180 тысяч рублей. Размер сертификата сейчас составляет 690 тысяч рублей на первого ребёнка и 912 тысяч рублей - на второго, если выплата ранее не оформлялась.

Авторы отмечают, что эффективность маткапитала существенно различается по регионам. Так, наибольшую площадь жилья за счёт выплаты можно приобрести в Ингушетии - 11,2 кв. метров, а наименьшую - в Москве, где этот показатель составляет 1,8 кв. метров. В целом в 2024 году в 31 регионе России на средства сертификата в новостройке можно было купить менее 5 кв. метров.

Как отмечается в статье, важно учитывать и то, что покупка жилья нередко требует привлечения ипотеки, взять и обслуживать которую могут далеко не все семьи. При этом, как сказал изданию гендиректор ВНИИ труда Владимир Смирнов, материалы, публикуемые в журнале, не отражают официальную позицию института: все статьи носят авторский характер и выражают исключительно мнение их авторов.

Быстрый рост цен на жильё действительно снижает возможности маткапитала в покупке квартиры, согласен Смирнов. При этом на момент запуска программы (2007 год) сертификат был фактически единственной демографической мерой поддержки. Сегодня же в РФ сформирована комплексная система помощи родителям, напомнил эксперт.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Рецепты Нового года». Развлекательная программа (16+)19:00«Юмор зимнего периода». Фильм-концерт (16+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: покупательная способность маткапитала упала за 10 лет вдвое-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»