Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организацияТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.01.26 18:00

Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация

По данным Всемирной метеорологической организации, 2025 год стал одним из трёх самых тёплых за всю историю наблюдений, продолжив череду аномальных глобальных температур. Последние 11 лет были самыми тёплыми за всю историю наблюдений, и потепление океана не прекращается.

Последние три года, с 2023-го по 2025 год, стали тремя самыми тёплыми годами во всех восьми наборах данных. Консолидированная средняя температура за три года в 2023−2025 годах на 1,48°C (с предельной неопределенностью ± 0,13°C) выше, чем в доиндустриальную эпоху. Последние одиннадцать лет, с 20150-го по 2025 год, стали одиннадцатью самыми тёплыми годами во всех восьми наборах данных.

Согласно сводному анализу восьми наборов данных, проведенному ВМО, средняя глобальная приземная температура была на 1,44°C (с предельной неопределенностью ± 0,13°C) выше среднего показателя за 1850—1900 годы. В двух из этих наборов данных 2025 год занял второе место среди самых тёплых лет за 176-летнюю историю наблюдений, а в остальных шести — как третий самый тёплый год.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, высокие температуры суши и океана способствовали возникновению экстремальных погодных явлений — волн тепла, сильных дождей и интенсивных тропических циклонов, что подчеркнуло жизненно важную необходимость в системах заблаговременных предупреждений, отмечают в ВМО.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровой скачок в метрологии: hh.ru выявил новые требования в вакансиях метрологов по СЗФО
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире04:00«География вкуса». Познавательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жизнь меняется: Росстат актуализировал набор товаров и услуг для расчёта индекса потребительских цен на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,28 рубля, доллар потерял 69 копеек-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 и 19 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»