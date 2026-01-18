Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация

По данным Всемирной метеорологической организации, 2025 год стал одним из трёх самых тёплых за всю историю наблюдений, продолжив череду аномальных глобальных температур. Последние 11 лет были самыми тёплыми за всю историю наблюдений, и потепление океана не прекращается.

Последние три года, с 2023-го по 2025 год, стали тремя самыми тёплыми годами во всех восьми наборах данных. Консолидированная средняя температура за три года в 2023−2025 годах на 1,48°C (с предельной неопределенностью ± 0,13°C) выше, чем в доиндустриальную эпоху. Последние одиннадцать лет, с 20150-го по 2025 год, стали одиннадцатью самыми тёплыми годами во всех восьми наборах данных.

Согласно сводному анализу восьми наборов данных, проведенному ВМО, средняя глобальная приземная температура была на 1,44°C (с предельной неопределенностью ± 0,13°C) выше среднего показателя за 1850—1900 годы. В двух из этих наборов данных 2025 год занял второе место среди самых тёплых лет за 176-летнюю историю наблюдений, а в остальных шести — как третий самый тёплый год.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, высокие температуры суши и океана способствовали возникновению экстремальных погодных явлений — волн тепла, сильных дождей и интенсивных тропических циклонов, что подчеркнуло жизненно важную необходимость в системах заблаговременных предупреждений, отмечают в ВМО.