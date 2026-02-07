Итоги-2025: приставы Мурманской области выявили у посетителей судов более 1,5 тысячи запрещенных предметов

В 2025 году судебные приставы Мурманской области предотвратили пронос более 1,5 тысячи запрещённых предметов на охраняемые объекты и выявили 73 гражданина, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в рамках обеспечения безопасности установленного порядка в региональных судах сотрудниками службы в прошлом году предотвращен пронос 1537 запрещённых предметов, в том числе колюще-режущих, электрошоковых и представляющих собой сжиженные или сжатые газы.

За нарушения общественного порядка граждане, нарушающие установленные правила поведения в суде, привлекаются к ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». В 2025 году в отношении таких граждан судебные приставы по ОУПДС составили 303 административных протокола. А за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя и судебного пристава по ОУПДС — 534 административных протокола.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников ведомства в минувшем году установлено место нахождения 73 таких лиц.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.