Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.02.26 18:00

Итоги-2025: приставы Мурманской области выявили у посетителей судов более 1,5 тысячи запрещенных предметов

В 2025 году судебные приставы Мурманской области предотвратили пронос более 1,5 тысячи запрещённых предметов на охраняемые объекты и выявили 73 гражданина, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в рамках обеспечения безопасности установленного порядка в региональных судах сотрудниками службы в прошлом году предотвращен пронос 1537 запрещённых предметов, в том числе колюще-режущих, электрошоковых и представляющих собой сжиженные или сжатые газы.

За нарушения общественного порядка граждане, нарушающие установленные правила поведения в суде, привлекаются к ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». В 2025 году в отношении таких граждан судебные приставы по ОУПДС составили 303 административных протокола. А за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя и судебного пристава по ОУПДС — 534 административных протокола.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников ведомства в минувшем году установлено место нахождения 73 таких лиц.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире00:40«Если можешь, прости». Художественный фильм (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».05:10Концерт «ЖАРА LITE» '2024 (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в РФ в декабре выросли на 14,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар прибавил 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»