Итоги-2025: продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тысяч 789 штук

Об этом сообщает Минпромторг, ссылаясь на данные о регистрациях ЭПТС от АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Практически весь прошлый год, начиная с февраля, легковой авторынок РФ падал, но в ноябре-декабре вернулся в «зелёную зону2. Его рост год к году в эти месяцы был обусловлен, в частности, эффектом низкой базы, который, в свою очередь, также был в значительной степени связан с регуляторными изменениями по утильсбору.

Наиболее значительное снижение авторынка в прошлом году произошло в коммерческих сегментах, особенно - в грузовом. Вместе с тем, по данным Минпромторга, в декабре эти сегменты показали рекордные по году месячные объёмы продаж.

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за год упали на 24%, до 107,079 тысячи штук. Рынок грузовиков, по оценке министерства, за год обвалился более чем вдвое (на 53%) и составил 57,627 тысячи штук.

Продажи автобусов в РФ за 2025 год упали почти на треть (на 31%), до 14,266 тысячи шт.

Общий объём российского авторынка в четырех его сегментах в ушедшем году, по подсчётам Минпромторга, составил 1 млн 495 тысяч 761 штуку (-18,5%).

«Доля российской техники по итогам 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 56%. В декабре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории РФ, составили 92,7 тысячи штук, что на 22,6% больше, чем в декабре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,8 тысячи импортных автомобилей - на 11% меньше, чем за декабрь 2024 года. Таким образом, конкретно в декабре доля отечественной техники практически достигла 60%», - пишет finmarket.ru, ссылаясь на министерство.