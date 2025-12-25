Мурманская область в 2024 году была лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктовИтоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
Мурманская область. Арктика (16+)25.12.25 11:00

Итоги-2025: с 2020 года в Мурманской области ввод жилья вырос троекратно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области в регионе возродилось жилищное строительство. Реализацию стратегического плана «На Север – Жить!» до 2030 года по направлениям жилищного строительства и благоустройства обсудили на последнем в этом году заседании правительства Мурманской области.

«Нам приятно осознавать, что жилищное строительство в регионе возрождается. Механизмами запуска отрасли стали программы «Свой дом в Арктике», «Семейная ипотека» и «Арктическая ипотека», которая была распространена на регионы АЗРФ по инициативе главы региона. С 2020 года количество введенного жилья выросло в 3,3 раза, а индивидуального жилья – в 5 раз. В 2025 году показатель по вводу жилья выполнен на 179%», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Сегодня в регионе возводится 20 многоквартирных домов общей площадью 148 тысяч кв. метров. Из них 14 домов строятся для продажи жилья на рынке. Из выставленных на рынок 1794 квартир уже приобретено 625 квартир, в том числе с привлечением арктической» и семейной ипотеки. В ближайшие десять лет планируется построить 780 тысяч кв. метров жилья. Объём инвестиций в проекты жилищного строительства составляет 112,5 млрд рублей.

Как отметила вице-губернатор, первую очередь массовой застройки жилья планируется ввести уже в 2027 году. Ещё по четырём проектам ожидается начало строительства во втором квартале 2026 года.

«У нас более 20 лет опыта строительства в Арктической зоне. Если строить с душой, то все получится, – поделился секретом один из застройщиков Дмитрий Мошков, чья компания за полгода возвела монолитный каркас 15-этажного жилого дома. – Конечно, у Мурманской области есть своя специфика. Так, на собственном опыте убедились, что здесь больше спросом пользуются двух- и трёхкомнатные квартиры. Огромное спасибо Андрею Владимировичу и его команде – все административные вопросы решаются быстро и чётко, что, несомненно, сказывается на скорости строительства».

Как отметил застройщик, 70% квартир приобретается с использованием льготных «Арктической ипотеки» под 2% и «Семейной ипотеки» под 6%. В Мурманской области программами уже воспользовались 2300 семей на общую сумму 7,7 млрд рублей. Однако благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Путина о расширении «Арктической ипотеки» на земских работников культуры, многодетные семьи и работников государственных или муниципальных образовательных организациях в регионе ожидается увеличение спроса на жильё.

Кроме того, правительство Мурманской области оказывает всю возможную поддержку застройщикам. Так по упрощённой процедуре при присвоении статуса особо значимого проекта в жилищное строительство вовлечено земельных участков общей площадью 117,2 га. Предоставлена субсидия на дорогостоящие технологические присоединения в размере более 3 млрд руб.

Развивается в Мурманской области и строительство индивидуальных жилых домов. В частности, по программе «Свой дом в Арктике», которая была инициирована губернатором Андреем Чибисом, с 2022 года выдано 1645 сертификатов на общую сумму 2 млрд рублей. Возведено или приобретено 1276 индивидуальных жилых домов. В рамках программы «Гектар Арктики» выдано 4509 земельных участков, подано 232 уведомления о начале строительства жилого дома, возведено 76 домов.

Однако правительство Мурманской области также продолжает работу по расселению граждан из аварийного жилого дома.

«С 2019 года на территории региона расселено 5,5 тысячи человек из 101,88 тысяч кв. метров аварийного жилья. Снесено 80 аварийных домов. Продолжается расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Для этого в Мурманской области построено девять многоквартирных домов в Мурманске и Зеленоборском. Возведение ещё шести в Мурманске и Заполярном продолжается. Планируется, что в них переедут 883 человека из аварийного жилья и отдельные категории граждан. Кроме того, утверждена новая региональная программа по расселению аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в рамках которой необходимо расселить 623 человека из 35 домов», – подчеркнула министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Фото: https://minstroy.gov-murman.ru/news/news/558500/#&gid=1&pid=1

