Итоги-2025: сельдь стала самой подешевевшей рыбой в России

По итогам прошлого года самой подешевевшей рыбой в России стала сельдь. Об этом 9 февраля рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

«Селёдка — самая подешевевшая рыба по итогам 2025 года. В топ самых подешевевших в оптовом звене видов отечественной рыбопродукции вошли сельдь, скумбрия и треска», — заявили в организации журналистам РИА «Новости».

Так, за прошлый год цена атлантической сельди упала почти на треть, и в настоящее время составляет 138 рублей за 1 кг. Тихоокеанская сельдь подешевела на 30%, до 105 рублей за 1 кг. Стоимость атлантической скумбрии снизилась на 12,9%, до 270 рублей за 1 кг. Наименьшее снижение цены среди тройки показала атлантическая треска: её цена снизилась на 8,4%, до 490 рублей за 1 кг.

Диетолог Андрей Бобровский 19 декабря назвал главные противопоказания для употребления селедки. Как сообщает iz.ru, эксперт отметил, что эта рыба не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так как из-за высокого содержания соли она способствует задержке жидкости в организме и повышению артериального давления.