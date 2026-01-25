В трудных погодных условиях идёт монтаж новых опор ЛЭП на линиях «Россетей»Энергетики планируют дать электричество на обесточенные объекты в первой половине дня
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.01.26 10:00

Итоги-2025: состоялся ежегодный сбор Мурманской территориальной подсистемы РСЧС

23 января в региональном правительстве состоялся ежегодный сбор, на котором были подведены итоги работы Мурманской территориальной подсистемы РСЧС 2025 года и определены задачи на 2026 год.

«Всесторонний системный подход, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций, показывает, что в регионе выстроена эффективная система противодействия и отработки чрезвычайных ситуаций. Тем не менее это не повод успокаиваться, - обращу внимание, что постоянно требуется донастройка, поиск новых решений и корректировка проблемных вопросов. В 2025 году на территории области проведены межведомственные опытно-исследовательские учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне РФ «Безопасная Арктика – 2025». В них приняло участие более 500 профессионалов, 115 единиц техники. Учения в очередной раз доказали слаженность нашей работы», – отметил глава региона. 

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников, в 2025 году по сравнению с 2024 годом количество ЧС сократилось на 33%. Пожаров стало меньше на 14% – всего зафиксирован 1851 пожар. Но, к сожалению, число погибших на них увеличилось на 53%. Несмотря на это, в Мурманской области показатель смертности на 100 тысяч населения остаётся одним из самых низких в Северо-Западном округе. При сохраняющемся росте туристического интереса к региону и популярности водных видов досуга количество происшествий и смертей на водных объектах уменьшилось. За 2025 год произошло 17 происшествий, на которых погибло 16 человек.

«Главный итог работы 2025 года – это спасенные жизни и предупрежденные чрезвычайные ситуации. За статистическими показателями стоит колоссальная совместная работа органов власти, учреждений, общественных объединений и граждан. С учётом повышенного внимания к Арктике наша сплоченность и взаимопонимание – это путь к успеху и безопасности на Севере», - подвел итоги Дмитрий Николаевич.

На сборе были рассмотрены вопросы обеспечения мероприятий по созданию и развитию профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований на территории Мурманской области; организации противопаводковых мероприятий в 2025 году и подготовка к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2026 года; передачи бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность; обеспечения безопасности туристов.

В работе сбора приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти, главы муниципальных образований Мурманской области, руководители организаций и ведомств.

В рамках сбора состоялась церемония награждения наиболее отличившихся по итогам работы за год в вопросах обеспечения комплексной безопасности населения региона. Вручены Почетные знаки Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье»; благодарности и благодарственные письма губернатора Мурманской области; медали МЧС России «За содружество во имя спасения»; «За пропаганду спасательного дела». Губернатор Андрей Чибис награжден памятной медалью «XXXV лет МЧС России».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560940/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Пламя». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)17:05«Как обрести здоровое и красивое тело». Научно-популярная передача (16+)
-PRO Деньги (16+)Прогноз-2030: оборот наличных в России может вырасти за 5 лет на 22-35%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики планируют дать электричество на обесточенные объекты в первой половине дня-PRO ЖКХ (18+)Благодаря чёткой и жёсткой организации аварийных работ удалось избежать разморозки сотни домов в Мурманске и Североморске-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»