Итоги-2025: состоялся ежегодный сбор Мурманской территориальной подсистемы РСЧС

23 января в региональном правительстве состоялся ежегодный сбор, на котором были подведены итоги работы Мурманской территориальной подсистемы РСЧС 2025 года и определены задачи на 2026 год.

«Всесторонний системный подход, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций, показывает, что в регионе выстроена эффективная система противодействия и отработки чрезвычайных ситуаций. Тем не менее это не повод успокаиваться, - обращу внимание, что постоянно требуется донастройка, поиск новых решений и корректировка проблемных вопросов. В 2025 году на территории области проведены межведомственные опытно-исследовательские учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне РФ «Безопасная Арктика – 2025». В них приняло участие более 500 профессионалов, 115 единиц техники. Учения в очередной раз доказали слаженность нашей работы», – отметил глава региона.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников, в 2025 году по сравнению с 2024 годом количество ЧС сократилось на 33%. Пожаров стало меньше на 14% – всего зафиксирован 1851 пожар. Но, к сожалению, число погибших на них увеличилось на 53%. Несмотря на это, в Мурманской области показатель смертности на 100 тысяч населения остаётся одним из самых низких в Северо-Западном округе. При сохраняющемся росте туристического интереса к региону и популярности водных видов досуга количество происшествий и смертей на водных объектах уменьшилось. За 2025 год произошло 17 происшествий, на которых погибло 16 человек.

«Главный итог работы 2025 года – это спасенные жизни и предупрежденные чрезвычайные ситуации. За статистическими показателями стоит колоссальная совместная работа органов власти, учреждений, общественных объединений и граждан. С учётом повышенного внимания к Арктике наша сплоченность и взаимопонимание – это путь к успеху и безопасности на Севере», - подвел итоги Дмитрий Николаевич.

На сборе были рассмотрены вопросы обеспечения мероприятий по созданию и развитию профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований на территории Мурманской области; организации противопаводковых мероприятий в 2025 году и подготовка к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2026 года; передачи бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность; обеспечения безопасности туристов.

В работе сбора приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти, главы муниципальных образований Мурманской области, руководители организаций и ведомств.

В рамках сбора состоялась церемония награждения наиболее отличившихся по итогам работы за год в вопросах обеспечения комплексной безопасности населения региона. Вручены Почетные знаки Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье»; благодарности и благодарственные письма губернатора Мурманской области; медали МЧС России «За содружество во имя спасения»; «За пропаганду спасательного дела». Губернатор Андрей Чибис награжден памятной медалью «XXXV лет МЧС России».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560940/#&gid=1&pid=5